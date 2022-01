Egan Bernal 2026-ig meghosszabbította szerződését az Ineos országúti kerékpáros csapatánál.

A 24 éves versenyző szerint azért különösen fontos ez a megállapodás, mert így biztosan ugyanannál az istállónál tölti a "legjobb éveit". Bernal 2018-ban igazolt az akkor még Sky néven futó brit együtteshez, amelynek azzal hálálta meg a bizalmat, hogy 2019-ben megnyerte a Tour de France-t, tavaly pedig a Giro d'Italiát.



New Year. New contract. Same goal



We're thrilled to announce @Eganbernal has signed a new long-term deal. pic.twitter.com/RO9w6Skpll

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 10, 2022

A kolumbiai kerékpáros megerősítette, hogy egy év kihagyás után idén ismét a francia körversenyre koncentrál.

Borítókép: Cycling Today /Twitter