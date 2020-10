A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első kilenc szakaszán kiválóan teljesítő Valter Attila bízik benne, hogy még az eddiginél is jobb eredményeket ér el a további etapokon.

A CCC Tour de Hongrie-győztes magyar kerekese az összetett 28. helyén áll, vasárnap pedig eddigi legelőkelőbb szakaszhelyzését elérve 18. lett úgy, hogy az összetett esélyesekkel érkezett meg a hegyi befutónál a célba, mindössze három másodperccel maradt el a négy háromhetes viadalon diadalmaskodó olasz Vincenzo Nibalitól, és megelőzte a rózsaszín trikós (összetett éllovas) portugál Joao Almeidát, illetve a favoritok közé számító holland Steven Kruijswijket is.



"Bízom benne, hogy nem ez volt a legszebb eredményem, és összejön egy top tizes, vagy akár egy még jobb helyezés is" - jelentette ki az MTI-nek a 22 éves versenyző.



Erre szerinte két esetben lehet esélye. Egyrészt egy vasárnapihoz hasonló, dombos vagy még inkább hegyes, hegyi befutóval záruló szakaszon, melyen nem lesz sikeres szökési kísérlet, és az egymásra figyelő összetett esélyesek között, egy kései támadással "tud majd szépet alkotni". A másik lehetőség - hangsúlyozta - az, hogy be tud kerülni a nap szökésébe, ami szintén rendkívül nehéz feladat.

#GiroNine stages in @giroditalia and @ValterAttila continues to impress in his Grand Tour debut finishing in the GC group on stage 9 Here's what he had to say after the stage #RideForMore



A hétfői pihenőnap előtt Valter Attila úgy véli, hogy nem az egyes szakaszok vagy a mezőny miatt igazán nehéz a háromhetes viadal, mert például a lengyel körversenyen is közel hasonló erősségű mezőny gyűlt össze, hanem szerinte azért, mert míg más versenyek négy-öt nap után véget érnek, addig itt kilenc etap után még féltávnál sem tartanak.



A magyar kerekes arról is beszélt, hogy a szakaszok között sincs sok szabadideje, befutó után transzfer, masszázs, vacsora a napi rutin, majd félóra szabadprogram után fekszik le aludni, mert minden reggel korán ébred.



"Olyan érzés, mintha egész nap csak a bringán lennék. A köztes időszakok fárasztóak, a szakaszra persze összeszedem magam, bemelegszem, majd aztán azt veszem észre, hogy csettintésre elmegy a nap, és kezdődik minden elölről" - mondta.



Eddigi teljesítményével elégedett, és nemcsak az eredményeivel, hogy majdnem minden nap a mezőny elejével be tud érni a célba, hanem a hozzáállásával, azzal, ahogy a mezőnyben teker, ahogy a sor elejében tud haladni. Elmondása szerint ez utóbbi általában probléma számára, most viszont jobban megy neki, mint bármikor.



Valter külön is beszélt a harmadik szakaszról, amikor az Etnán 7:43 perc hátránnyal ért célba.



"Fejbe vágott a hegy, elég sokat kaptam, de nem is a maximumot nyújtottam végig" - hangsúlyozta Valter, aki hétfőn a leszakadása után saját tempóban tekert fel az emelkedőn. - "Kicsit bánom, hogy ott ekkora hátrány jött össze, hisz egyre jobbak a lábaim."



Az összetettben 9:34 perc hátránnyal álló magyar sportoló úgy véli, ez a különbség előnyére is lehet később, mert így könnyebben engedhetik el szökésbe az esélyesek.



A hétfői szünnap után kedden a Lanciano és Tortoreto közötti 177 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely összesen 3497,9 kilométert teker a 103. Giro d'Italián, amíg október 25-én célba ér Milánóban.

Kép: Twitter/cccteam