A tegnapi nap folyamán vette kezdetét Európa egyik, hanem legrangosabb kerékpárversenye a Tour de France.



A versenyt 1903 óta minden évben megtartják, igaz voltak olyan évek, amikor nem Franciaországban indult.

Az idei évben ez nem így van a 21 szakaszból álló verseny ezúttal a Brest- Az első szakasz során, kevesebb mint 50 km-rel a vége előtt azonban egy nagyon durva dolog történt.

Egy ismeretlen nő egy Allez Omi Opi feliratot szeretett volna felmutatni az operatőrnek, de nem vette észre, hogy érkezik a mezőny. A legrosszabbul a Jumbo Visma versenyzője, Tony Martin járt, aki belecsapódott a táblába és ez elindította a dominó-hatást.

Relive the tension and the emotion of a stage marked by crashes but also a magnificent performance from World Champ @alafpolak1!

Here are the highlights from the first stage #TDF2021! pic.twitter.com/UxkFnfEmEP