Vasárnap este bemutatták a jövő évi Tour de France országúti kerékpáros körverseny útvonalát.

A 3383 kilométeres össztávú viadal virtuális útvonalbemutatóján elhangzott, a két - összesen 58 kilométer hosszú - egyéni időfutamot tartalmazó 108. francia körverseny a korábban bejelentetteknek megfelelően Brestből rajtol. A Finistere megyei városból 1952, 1974 és 2008 után indul újra a háromhetes viadal, Bretagne-ban négy szakaszra kerül majd sor.

Here is the official #TDF2021 route! Voici le parcours officiel du #TDF2021 ! pic.twitter.com/MEoDFc2ph2