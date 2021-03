Valter Attila és Fetter Erik is bizakodva készül és elégedett a formája alakulásával a májusi Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny előtt.

Valter soron következő megmérettetése a hétfőn kezdődő katalán körverseny lesz, a Groupama-FDJ 22 éves sportolója pedig minden szakaszra bizonyítási lehetőségként tekint. Mint az M1 aktuális csatornának nyilatkozta, várhatóan szabad kezet fog kapni a csapatától, és mivel lesznek neki fekvő hegyi szakaszok, bízik benne, hogy meg tudja magát mutatni és közel lesz az élmezőnyhöz.

"Ha máshol nem, akkor a Vallter 2000 nevű hegyen" - utalt a harmadik szakasz hegyi befutójára Valter. - "Azon a hegyen nekem meg kell mutatni, ez kutya kötelességem."



Fotó: bringasport.hu

Valter a katalán viadal után áprilisban az alpesi körversenyen indul, már a kapitány Thibaut Pinot segítőjeként. Ezt követően pedig a tervek alapján a Giro-indulás vár rá, márpedig úgy látja, nincs messze az a forma, amivel tavaly részt vett az olasz körversenyen.

"Sok mindenben már most előrébb tartok, mint akkor voltam, tapasztalatban mindenképp, és az állóképességemmel sincs baj. Most is le tudnám nyomni a Girót, ha ezen múlna. Persze, az már más kérdés, hogy milyen eredménnyel."

Mint mondta, ezen még dolgoznia kell, amire kiváló lesz a katalán körverseny.

"Jó úton haladok afelé, hogy a lehető legjobb formában érkezzek majd meg a Giróra. Az állóképesség, a robbanékonyság, és az, hogy fejben is készen legyek, meglesz május elejére" - hangsúlyozta.



Fotó: Dustin Satloff/Getty Images

A prokontinentális EOLO-Kometát erősítő Fetter Erik két hete a Strade Bianchén szerepelt először World Tour-viadalon. A 20 éves versenyző örömét fejezte ki, hogy "a világ egyik leghíresebb és legnehezebb egynaposán" szerepelhetett, még úgy is, hogy egy kilométerrel a cél előtt görcs akadályozta, így meg kellett állnia, hogy aztán percekkel később be tudja fejezni a közel ötórás megmérettetést. Fetter keddtől a Settimana Internazionale Coppi e Bartali viadalon szerepel, amely szerinte kiemelt lesz a Giro szempontjából.

"Ugyanakkor nem hiszem, hogy ez a mindent eldöntő verseny, mivel a Strade Bianchén megmutattam, hogy van bennem ráció, hisz a csapat legjobbjaként zártam."

Elárulta, a végén mögötte ment a csapatautó, így a sportigazgatók és Ivan Basso, a csapat sportügyekkel foglalkozó vezetője is láthatták: viszonylag sokáig ott tud lenni a nagy nevekkel az első csoportban az augusztusi edzésbalesetét követő hosszú kihagyás után is. A Giro d'Italiát május 8. és 30. között rendezik, a magyar kerékpárosok közül korábban Bodrogi László 2007-ben, valamint Valter tavaly szerepelt a háromhetes viadalon.

Borítókép: tourdehongrie.hu