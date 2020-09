A lengyel Michal Kwiatkowski nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18., utolsó alpesi szakaszát, amelyen a szlovén Primoz Roglic megőrizte előnyét összetettben a riválisai előtt.

A Méribel és La Roche-sur-Foron közötti 175 kilométer során a világbajnok Kwiatkowski ineosos csapattársával, a kolumbiai Richard Carapazzal együtt ért célba, miután az utolsó emelkedőn leszakították a spanyol Pello Bilbaót, illetve az is a kezükre játszott, hogy a svájci Marc Hirschi egy bukás után már nem tudott hozzájuk felzárkózni.



Kwiatkowski és Carapaz a több mint háromperces előny birtokában az utolsó kilométereket már vidáman beszélgetve tette meg, majd a legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikót megszerző Carapaz udvariasan átengedte a szakaszgyőzelmet rutinosabb klubtársának.



Az összetettet továbbra is Roglic vezeti.



Fotó: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images



Az összetettben éllovas Roglic ezúttal is csak közvetlen riválisaira figyelt, illetve arra, hogy épségben átkeljen a szakaszt színesítő, két kilométeres murvás részen.



Pénteken a sprintereké lesz a főszerep a Bourg-en-Bresse és Champagnole közötti 166,5 km-es, nagyrészt sík etapon.



A versenyzők összesen 3470 kilométert tekernek, amíg vasárnap célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n. A híres sugárúton a szokásos tömeg helyett, a koronavírus-járvány terjedése miatt ezúttal csak ötezer néző lehet majd jelen.

A francia körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezik a nyár közepe helyett szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén halasztott, általában májusi Giro d'Italia csak októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel a Vuelta a Espana.



Eredmények:



18. szakasz, Méribel - La Roche-sur-Foron, 175 km:

1. Michal Kwiatkowski (lengyel, Ineos) 4:47:33 óra

2. Richard Carapaz (kolumbiai, Ineos) azonos idővel

3. Wout Van Aert (belga, Jumbo-Visma) 1:51 perc hátrány



Az összetett élcsoportja:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 79:45:30 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 57 másodperc hátrány

3. Miguel Ángel López (kolumbiai, Asztana) 1:27 perc h.

Borítókép: Eurasia Sport Images/Getty Images