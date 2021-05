Féléves kihagyás után júniusban tér vissza Tom Dumoulin, az olasz országúti kerékpáros körverseny, a Giro d'Italia 2017-es győztese.

A holland sztárversenyző klubja, a Jumbo Visma csütörtökön jelentette be, hogy egyik legjobbja a június 6-án rajtoló Svájci körversenyen indul, és azt tervezi, hogy a tokiói olimpián is rajthoz áll.

"Az utóbbi időben újra megtalálta az örömét a kerékpározásban" - indokolta a kerekes visszatérését a Jumbo-Visma.



A 30 éves Dumoulin a 2017-es Giro-diadala mellett a francia körversenyen 2018-ban második lett, ahogy az azévi Girón is. Emellett 2017-ben világbajnokságot nyert egyéni időfutamban, és a riói játékokon ezüstöt szintén az időfutamban. Tavaly a Tour de France-on a hetedik helyen zárt az összetettben, később a Vueltát viszont nem fejezte be. Idén januárban bejelentette, hogy pihenésre van szüksége, ezért egy ideig nem fog versenyezni, csapata pedig április végén közölte, hogy az idei Tour de France-on nem lesz ott a mezőnyben.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images