Az országúti kerékpáros Valter Attila szerint 50 kilométerrel a vége előtt érezte, hogy akár nagy eredményt is elérhet a szombaton rendezett Strade Bianche nevű toszkánai egynapos versenyen, amelyen végül negyedik lett.

"A végén elkapott az adrenalin. Az a versenyző vagyok, akit nagyon feldob, ahogy a célhoz közeledve egyre fogy a mezőny" - mondta az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn a Groupama-FDJ magyar versenyzője. "Több mint 60 kilométert kellett megtenni murván, nekem ez nem okozott gondot korábbi hegyikerékpárosként, emiatt kevésbé voltam fáradt, míg másokból többet kivett. Ezért sikerült magam mögött hagyni azt a négy versenyzőt, akivel együtt értem Sienába".

A 23 éves versenyző kérdésre válaszolva megemlítette, sokat segített neki, hogy két honfitársa, Fetter Erik és Dina Márton is ott volt a mezőnyben, mert "jó anyanyelven beszélni", illetve előbbivel tudták egymást bíztatni, miután hatalmas bukás volt nagyjából féltávnál.

Valter beszámolt arról, hogy a nagy oldalszél okozta a tömegbukást, amelybe a világbajnok francia Julian Alaphilippe és a végül győztes Tadej Pogacar is belekeveredett. Előbbivel tudott beszélni a verseny után, nagyon megütötte magát, fájlalta a hátát.

"Sok információt kaptam a csapattól és a Strade Bianchén már tavaly is indult Fetter Eriktől, illetve tavaly a Girón is volt egy murvás szakasz, így tudtam, mire számíthatok. Szeretnék ide visszatérni" - mondta Valter.

Elmondása szerint a Giro d'Italia magyarországi rajtjáig két nívós erőpróbája lesz, előbb a katalán, majd az alpesi körversenyen áll rajthoz.

"Fél éve számolom vissza a napokat, minden nap gondolok rá. Szeretnék jól szerepelni a magyar szakaszokon" - mondta Valter azzal kapcsolatban, hogy a május 6-án rajtoló olasz körverseny első három etapját Magyarországon rendezik.

A Strade Bianche fehér utakat jelent, és az elnevezés a 11 murvás szakaszra utal. Ezt a klasszikus egynapos versenyt "fiatal kora" ellenére - 2007-ben rendezték meg először - az öt legnagyobb egynapos után a legrangosabbnak tartják, ezért kiváltképpen nagy eredmény Valter negyedik helye.

