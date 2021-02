A tervek szerint Fetter Erik is indulhat a Giro d'Italia országúti körversenyen, miután az őt foglalkoztató EOLO-Kometa szabadkártyát kapott az olasz háromhetes viadalra.

A Giro honlapján szerdán hozták nyilvánosságra a résztvevő csapatok listáját, amelyen a nemzetközi szövetség (UCI) múlt csütörtökön bejelentett döntése értelmében a szokásos 22 helyett 23 együttes kaphatott helyet. Az automatikus résztvevő 19 World Tour-csapat és a tavalyi idény legjobb pro team (prokontinentális) istállója mellett így három szabadkártyát osztottak ki, amelyek a várakozásoknak megfelelően a négy olasz pro istálló között találtak gazdára. Alberto Contador csapata, a Dina Mártont is soraiban tudó EOLO-Kometa mellett a Vini Zabú és a Bardiani CSF Faizané vehet részt a Girón, Pelikán János csapata, az Androni Giocattoli-Sidermec viszont lemaradt a viadalról. Az EOLO-Kometa idén lépett az országúti kerékpársport második szintjét jelentő prokontinentális kategóriába, így először vehet részt háromhetes viadalon. A csapat sportügyekkel foglalkozó vezetője a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso, aki az istálló honlapján kiemelte: az olasz körverseny lesz a legfontosabb számukra az esztendőben, és le akarják tenni a névjegyüket a Girón.



Fotó: Erik Fetter - Athlete

Fetter az MTI megkeresésére elmondta, már teljesen felépült tavaly augusztusi edzésbalesetéből, a decemberi és januári edzőtáborban is teljes értékű edzésmunkát végzett. Elárulta, amikor először közölték vele decemberben, hogy a Giro-keretben számolnak vele, el sem hitte, és még most sem mer örülni, hiszen messze van a viadal, és a jelenlegi járványhelyzetben bármi megtörténhet addig. Hangsúlyozta, jó érzés számára, hogy bíznak benne, ugyanakkor még sok munkát kell elvégeznie májusig. Leszögezte, amennyiben valóban rajthoz áll, úgy fő célja egyértelműen az lesz, hogy teljesítse a versenyt és megtapasztalja a harmadik hét nehézségeit is. Dina az MTI-nek úgy fogalmazott, az előzetes tervek alapján ő a május 12. és 16. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n szerepel, rámutatott ugyanakkor, hogy a jelenlegi helyzetben bármi megtörténhet. Bevallása szerint jó formában várja, hogy végre versenyezhessen, előtte azonban a csapattal egy tíznapos edzőtábor vár még rá a spanyolországi Olivában.

A magyar kerékpárosok közül korábban Bodrogi László 2007-ben, valamint Valter Attila tavaly szerepelt a Giro d'Italián. Az immár a Groupama-FDJ-t erősítő tavalyi Tour de Hongrie-győztes Valter az előzetes tervek szerint idén is rajthoz áll, így várhatóan két magyar kerékpáros szerepelhet majd május 8. és 30. között a 184 bringást felvonultató olasz háromhetes viadalon.

Borítókép: bringasport.hu