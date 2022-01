Május 6-án Magyarországról startol a 2022-es Giro d’Italia mezőnye! A Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt előtt 100 nappal, a Rózsaszín Fények Éjszakáján a Giro teljes útvonalán, így Olaszországban és hazánkban is rózsaszínbe borultak az útvonal menti rajt- és célvárosok nevezetességei, köztük a budapesti Hősök tere is. A Millenniumi emlékműnél 100 spinning bicikli, valamint Valter Attila és Dina Márton országúti-kerékpárversenyzők várták a lelkes hobbisportolókat egy közös edzésre. A tekerésen Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is részt vett.

A visszaszámlálás elindult: 100 nap múlva, egészen pontosan május 6-8. között Magyarország ad otthont a 2022-es Giro d’Italia országúti kerékpáros-körverseny nyitószakaszainak. A Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt során több vidéki városunk, illetve Budapest is a legendás sportesemény három etapjának helyszínéül szolgál.

100 nappal a start előtt, a Rózsaszín Fények Éjszakáján a Giro teljes útvonalán, így Olaszországban és hazánkban is rózsaszínbe borultak az útvonal menti rajt- és célvárosok nevezetességei. Országszerte 35 városunkban, a magyarországi versenyszakaszok összkilométer számát nézve közel 400 kilométer hosszan történelmi emlékhelyek, szobrok, közterek, középületek, parkok és templomok öltik magukra virtuálisan a Giro ikonikus rózsaszín trikóját. Többek között Balatonfüreden a Vaszary Galéria, Kaposváron a Nagyboldogasszony-székesegyház, Visegrádon a Fellegvár, Budapesten pedig a Szabadság-szobor, a Puskás Aréna, a Művészetek Palotája, a Duna Aréna épülete, valamint a Hősök tere is rózsaszín fényárban úszott.

A Millenniumi emlékműnél 100 spinning bicikli várta a kerékpársport szerelmeseit, akiket profi edzők invitáltak Valter Attila és Dina Márton országúti-kerékpárversenyzőkkel karöltve egy szabadtéri edzésre.

“Hihetetlenül motiváló volt ezen a közös tekerésen részt venni, illetve testközelből látni a hobbibringások elszántságát. Elképesztően jólesett, hogy az edzés utolsó kilométereit Marcinak és nekem ajánlották, az elkövetkező időszakban, a tavaszi-nyári versenyszezonra való felkészülésem során bizonyára sokszor eszembe fog még jutni ez a rengeteg lelki pluszt adó egy óra” – nyilatkozta Valter Attila, aki a tervek szerint ott lesz májusban a Giro d’Italia mezőnyében.

A látványos eseményre ellátogatók találkozhattak Boronkay Péter kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paratriatlonistával is, a Nagy Rajt kommunikációs vezetője, dr. Csisztu Zsuzsa pedig itt mutatta be először hivatalosan az esemény nagyköveteit, Tápai Szabinát, Gianni Annonit és Till Attilát. A spinning edzésen Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is részt vett.

"Pontosan 100 nap van hátra a Giro d’Italia rajtjáig, és immár másodjára ünnepeljük meg a Rózsaszín Fények Éjszakáját. Sajnos 2020-ban a pandémia miatt elmaradt a Magyarországról startoló Nagy Rajt. Viszont idén biztos, hogy mi adhatunk otthont a patinás kerékpáros-körverseny nyitószakaszának! Az elmúlt két év a még profibb felkészülésre volt alkalmas, és a településeink már nagyon várják a májust, illetve azt, hogy végre vendégül láthassák a verseny mezőnyét. A Giro nemcsak egy szimpla kerékpárverseny, hanem egy turisztikai attrakció is, amit évente több mint 800 millióan követnek élőben. Éppen ezért reméljük, hogy a közvetítések által minél több ember kap majd világszerte kedvet ahhoz, hogy mihamarabb megnézze ezt a csodálatos országot, amelyben élünk” – nyilatkozta Révész Máriusz.

Forrás: girohungary2022.hu

Borítókép és képek: ODPictures.