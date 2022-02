A belga Alpecin-Fenix is részt vesz az idei Tour de Hongrie-n, a magyar országúti kerékpáros körversenyen.

A szervezők a hétfői közleményükben kiemelik, hogy a tekintélyes Procyclingstats rangsorában ez a legmagasabban jegyzett ProTeam, és ennek az lehet a fő oka, hogy ebben a csapatban teker a holland Mathieu van der Poel.



Az Alpecin-Fenix 2020-ban kapta ezt a nevet, a 2008-as alakulása után BKCP-Powerplus néven indult útjára az együttes, amely a kezdetek óta a cyclocross (terepkerékpár) szakágban jeleskedő kerékpárosokat segíti.

A klubban kezdte el szárnyait bontogatni a jelenkor egyik legsokoldalúbb bajnoka, az immár négyszeres cyclocross világbajnok Mathieu van der Poel, aki nyert már Európa-bajnokságot hegyikerékpárban is, 2018-ban pedig az országúti mezőnyversenyben lett ezüstérmes a kontinensviadalon, emellett olyan nagy versenyeken győzött az elmúlt időszakban, mint az Amstel Gold Race, a Strade Bianche, a Dwaars Door Vlaanderen, de tavaly az első Tour de France-szakaszgyőzelmét is begyűjtötte.



Az Alpecin-Fenix keretét tíz ország 31 kerékpárosa alkotja, erősségei közé tartozik a Vuelta a Espana-szakaszgyőztes olasz Kristian Sbaragli, a belga országúti bajnok Tim Merlier vagy a háromszoros Vuelta-etapgyőztes belga Jasper Philipsen.



A csapatban teker a 2020-ban háromszoros Tour de Hongrie-szakaszgyőztes Jakub Mareczko és honfitársa, a 2018-ban és 2019-ben a magyar körversenyen három top 10-es eredményt is felmutató olasz Stefano Oldani is.

A belga együttes 2020-ban is indult a Tour de Hongrie-n, akkor az első etapon, Esztergomban Mathieu van der Poel testvére, David van der Poel az ötödik helyezést szerezte meg a sprintben, a harmadik szakaszon, Nyíregyházán ugyancsak ötödik lett, a negyedik napon, Kazincbarcikán harmadikként tekert át a célvonalon, a pontversenyben pedig a második helyezést érte el.

A 43. Tour de Hongrie-ra május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A viadal útvonalát pénteken 18.15 órakor, az M4 Sporton mutatják be.

A 2022-es Tour de Hongrie eddig bejelentett csapatai:

Ineos Grenadiers (brit, WorldTeam)

Quick-Step Alpha Vinyl (belga, WorldTeam)

Movistar (spanyol, WorldTeam)

Israel Start-Up Nation (izraeli, WorldTeam)

Jumbo-Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam)

BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

BORA-hansgrohe (német, WorldTeam)

DSM (holland, WorldTeam)

Astana Qazaqstan (kazah, WorldTeam)

Alpecin-Fenix (belga, ProTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno-X (norvég, ProTeam)

Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

