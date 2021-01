Chris Froome hétszeres Grand Tour-győztes országúti kerékpáros szeretné bebizonyítani, hogy még mindig képes kiemelkedő eredményre.

A 35 éves brit versenyző új csapatban, az Israel Start-Up Nationben teker idéntől, és célja, hogy ötödször is megnyerje a Tour de France-t. Amennyiben ez sikerül neki, csatlakozik a rekorder belga Eddy Merckxhez, a spanyol Miguel Indurainhoz, továbbá a francia Jacques Anquetilhez és Bernard Hinault-hoz.



"A kor csak egy állapot" - mondta hétfői online sajtótájékoztatóján a kerekes, aki kiemelte, változtatott a táplálkozásán és az edzésein is. Jó példával szolgál számára a spanyol Alejandro Valverde, aki 2018-ban 38 évesen nyert világbajnokságot, és még idén is ott lesz a mezőnyben.



"A legegyszerűbb az lett volna, ha abbahagyom, de nem akartam így befejezni" - utalt 2019 júniusi súlyos balesetére Froome, aki a Critérium du Dauphiné elnevezésű franciaországi viadalon bukott hatalmasat: 54 kilométer/órás sebességgel lefelé száguldva nekiment egy falnak, eltörte a combcsontját, a jobb könyökét, valamint több bordáját is.



"Amikor kiderült, teljesen felépülök, egyszerű volt a folytatás mellett döntenem. Van már négy Tour-sikerem és nagyon motivált vagyok, hogy megszerezzem az ötödiket is" - jelentette ki a brit versenyző, aki több mint féléves kihagyás után tavaly februárban, az Egyesült Arab Emírségekben rendezett, de a koronavírus-járvány miatt már lerövidített körversenyen tért vissza.

A nagy viadalok közül a spanyolországi Vuelta a Espanán indult még az Ineos színeiben, de mindössze a 98. helyen zárt.



"Akkor úgy éreztem, még nem nyertem vissza igazán a formámat, ráadásul a térdem is fájt. Most rengeteget edzek, igyekszem még jobban megerősíteni minden izmomat és úgy gondolom, már nagyon közel vagyok a korábbi szintemhez" - tette hozzá a kétszeres Vuelta- és egyszeres Giro d'Italia-győztes kerekes.



Az időfutamban kétszeres olimpiai bronzérmes Froome jelenleg Kaliforniában készül a szezonra, a normál edzések mellett még rehabilitációs tréningeken is részt vesz.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images