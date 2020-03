Az élvonalat jelentő World Tour kategóriából több országúti kerékpáros csapat is szünetet tart a következő hetekben a koronavírus-járvány terjedése miatt.

"Természetesen szeretnénk részt venni a következő versenyeken, de most a biztonság az első. Nem volt könnyű döntés, de meg kell védenünk a kerékpárosainkat és családjainkat" - fogalmazott az Asztana sportigazgatója, az olimpiai bajnok Alekszandr Vinokurov. A kazah csapat március 20-ig nem versenyez, így nem vesz részt az olaszországi Strade Bianche viadalon, a Párizs-Nizzán és a tirrén-adriai körversenyen sem.



Távol marad a Strade Bianchetól a holland Jumbo-Visma és a francia Groupama-FDJ is, míg az ausztrál Mitchelton-Scott - Peák Barnabás csapata - március 22-ig tart szünetet.

A Strade Bianche és a tirrén-adriai viadal mellett az öt legnagyobb egynapos viadal egyike, a március 21-ére tervezett Milánó-Sanremo megrendezése is veszélyben van. A szervező RCS Sport ügyvezető igazgatója, Mauro Vegni már annak a lehetőségét is felvetette, hogy őszi időpontot kell keresni a versenyeknek.



Dave Brailsford csapatvezető közlése szerint a március 23-án rajtoló katalán körversenyig nem áll rajthoz az Ineos sem, így hat viadalt hagy ki. A brit istálló döntésében a koronavírus mellett jelentős szerepet játszott Nicolas Portal váratlan halála: a 40 esztendős sportigazgató - aki hétszer segítette versenyzőit Tour de France-győzelemhez - kedden andorrai otthonában hunyt el szívrohamban.



Eközben nyolcra emelkedett azoknak a fertőzötteknek a száma, akik versenyzőként vagy stábtagként vettek részt az Egyesült Arab Emírségek körversenyén, amely egy hete a tervezettnél két szakasszal korábban ért véget a járvány miatt. A csapatok versenyzői és stábtagjai kéthetes karanténban maradtak az arab országban.

