A kilenc hónapos eltiltását éppen letöltő holland Dylan Groenewegent is beválogatta a Jumbo-Visma a jövő szombaton kezdődő olasz országúti kerékpáros körversenyen induló csapatába.

Merijn Zeeman, az istálló sportigazgatója elmondta, Groenewegen az istálló egyik meghatározó tagja, aki eltiltása alatt keményen dolgozott a visszatérésért. Hozzátette, miután hónapok óta nem versenyezhetett, hiányzik neki az ezzel kapcsolatos rutin, így esetében az lesz a legfontosabb, hogy ismét megtalálja a versenyek ritmusát, illetve a helyét a csapaton belül. Kiemelte: David Dekker személyében van még gyors emberük, így több lehetőség közül is választhatnak adott helyzetekben.



A Tour de France-on négyszeres szakaszgyőztes Groenewegen tavaly augusztus 5-én a lengyel körversenyen versenyzett legutóbb, amikor szabálytalan manőverrel súlyos sérüléssel járó versenybalesetet okozott. Ennek következtében honfitársát, Fabio Jakobsent (Deceuninck - Quick-Step) életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba, ahol megműtötték a koponyáját és az arcát. Az akkor 23 éves kerékpáros arcának minden csontja eltört, az összes fogát elvesztette és két napig mesterséges kómában tartották.



A 27 esztendős Groenewegen - aki az ominózus balesetben kulcscsonttörést szenvedett - elárulta: a közelmúltban is beszélt az éppen Törökországba készülő Jakobsennel, aki április közepén jól teljesített az ottani körversenyen, ami rá is pozitív hatást gyakorolt.



"Én is nagyon szeretnék már újra versenyezni, és külön öröm számomra, hogy egy olyan gyönyörű, nagy viadalon térhetek vissza, mint a Giro" - mondta Groenewegen.



Amennyiben a Jumbo-Visma nem nevezte volna Groenewegent a Giróra, úgy a holland sprinter minden bizonnyal a május 12. és 16. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n tért volna vissza.

