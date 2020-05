Az augusztus 29-től szeptember 2-ig sorra kerülő Tour de Hongrie célja változatlanul a Pro Series-sorozat kritériumainak teljesítése - az országúti kerékpáros viadal versenyigazgatója szerint.

Szilasi László az MTI-nek adott nyilatkozatban kiemelte: a Pro Series a világelitet jelentő World Tour alatti második legerősebb szint, amelyhez két kommunikációs és egy fontos sportszakmai szempontnak kell megfelelni. Előbbi kettőt - hogy legalább 10 országban sugározzanak a viadalról összefoglalót, a nemzeti csatornán pedig közvetítsék élőben - már ezt megelőzően is teljesítette a Tour de Hongrie: tavaly minden nap élő közvetítéssel jelentkezett az M4 Sport, az utolsó két szakaszt az Eurosport is élőben közvetítette, a tévénézők a világ 195 országában láthattak napi összefoglalókat a magyar körversenyről. A legnehezebben megugorható kritérium alapján pedig összesen legalább 14 World Tour vagy prokontinentális besorolású együttesnek kell részt vennie a viadalon.



"Megmaradt a nagy cél, és örömmel mondhatom, hogy elképesztő érdeklődés van a verseny iránt, nagyon jó úton haladunk a Pro Series-kvalifikáció felé" - szögezte le a versenyigazgató.

"Az, hogy már májusban van World Tour-indulónk, az sokkal többet jelent, mint amit májusban a Giro-rajt után jelentett volna" - utalt Szilasi arra, hogy vasárnap nyilvánosságra került: a címvédő Krists Neilands csapata, a World Tourban szereplő Israel Start-Up Nation jelezte indulási szándékát.



Összességében pedig már négy World Tour-csapat is bekérte a nevezési lapot.



A magyar körversenyre eredetileg május 13. és 17. között, nyolc-nyolc World Tour- és prokontinentális sor részvételével került volna sor, amelyhez nagyban hozzájárult, hogy a Giro d'Italia első három szakaszát május 9. és 11. között Magyarországon rendezték volna.



"Akkor a Grande Partenza miatt itt lett volna az eszközparkjuk, most viszont a magyar körverseny úgy tud ilyen csapatokat megmozgatni, hogy ezt önerőből teszi. A Giro nélkül is a nemzetközi kerékpársport komoly szereplőjévé tud válni a Tour de Hongrie" - hangsúlyozta. Kifejtette: a világ országúti kerékpársportjának elitje azt látja, hogy Magyarországra lehet majd jönni versenyezni, ebben benne van az elmúlt évek munkája, valamint a viadal jó híre a csapatok között.



"Reményeink szerint jövőre innen tud indulni a Giro, a Tour de Hongrie pedig készen áll arra, hogy a 2020-as tervet 2021-ben valósítsuk meg. Talán még több nagycsapattal, és elképzelhető, hogy akár már a Pro Series részeként" - mondta. Kitért rá: a járvány miatt számos verseny nem fogja tudni megugrani a kritériumokat, miután nem fogják megrendezni azokat.





Augusztusban indul a Tour de Hongrie

Szilasi elárulta: a verseny új időpontjának keresésénél október közepét tűzték ki, hiszen eddigre általában lezárulnak a nagy viadalok, ráadásul a horvát körverseny utáni napokban sorra kerülő Tour de Hongrie révén a régió két viadala egymást erősítette volna. Ám a nemzetközi szövetség (UCI) módosított, augusztus 1-jén induló versenynaptárában ez az egyik legzsúfoltabb hónap - a Giro d'Italia október 3-tól 25-ig tartana, míg a Vuelta a Espana október 20-án kezdődne, és november 8-án érne véget -, ezért elkezdtek keresni egy kora őszi időpontot. A választás pedig a Tour de France idősávjára esett, amelyre augusztus 29. és szeptember 20. között kerül sor, és bár az UCI versenynaptárának kihirdetésekor úgy tűnt, a dán körverseny is ekkor lesz, ezt végül törölték.



"Ez egy jó hét, amikor a csapatoknak van mozgásterük, az ötnapos viadalunk pedig kiváló alternatíva a Tour de France-on nem indulóknak" - fogalmazott Szilasi.



A Tour de Hongrie hossza nem változik, ahogyan a már kialakított, feltérképezett útvonalakon sem kívánnak módosítani a szervezők.



A szervezők közleménye alapján az M4 Sport élő közvetítésekkel jelentkezik majd a 41. Tour de Hongrie-ról is. Jó úton haladnak az egyeztetések az Eurosport csatornával is, amelynek fő eseménye az adott időszakban a világ legnagyobb kerékpárversenye, a Tour de France lesz, a magyarországi viadalról készülő összefoglalók így igen értékes helyekre kerülhetnek majd.



