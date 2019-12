A 2018-as Vuelta a Espanán győztes brit Simon Yates jelezte: indulni szeretne a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezik.

A magyarországi Nagy Rajt honlapja szombaton számolt be róla, hogy a - Peák Barnabást is soraiban tudó - Mitchelton-SCOTT bringása a következő esztendő fő céljaként az olasz körversenyt és a tokiói olimpiát jelölte meg.

Simon Yates hangsúlyozta, szeretne visszatérni a legjobb formájához.

Hello everyone ! I'm back with a new video. It's about Simon Yates' beautiful season. The races are not in chronological order but it is a personal choice to energize the video. I hope you like it and motivate you to pedal ! No content in this video belongs to me.