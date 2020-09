3 arany-, és 2 ezüstéremmel kezdte a magyar válogatott a maty-éri Olimpiai Reménységek Versenyét. Az első napon kajak és kenu egyes 1000 méteren, valamint a 18 évesek fiúknál K-2 1000 méteren rendeztek előfutamokat. A lényeg: minden magyar egység közvetlenül a döntőbe jutott.

14 órakor a királykategóriával, vagyis a kajak egyesek 1000 méteres előfutamaival hivatalosan is elindult az idei ORV. Az U18-asoknál Tamási Zsombor rögtön a legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba, ahol Fodor Bence is ott lesz. A többi korosztályban is minden magyar az első háromban végzett futamában, így a középfutamokban nem kell rajthoz állniuk.

A nőknél ugyanezen a távon U-16-ban Nemes Réka, U17-ben Máró Anna, U18-ban pedig Kőhalmi Emese volt a leggyorsabb a selejtezők során, itt is minden magyar induló egyből a fináléba jutott.

Csütörtökön döntőket még csak a kenu kettesek 500 méteres női korosztályaiban rendeztek. 15-16 éveseknél a magyar bajnok Kiss Ágnes Anna-Kiszel Petra alkotta egység 2:00:54-es idővel szerezte meg az idei ORV és egyben a magyar csapat első aranyérmét, az ukrán és a francia hajó előtt.

„Nagyon tetszett a pálya, jó verseny volt, örülök, hogy győztünk, hiszen ezért küzdöttünk, ezért edzettünk végig.” – kezdte az értékelést Petra. „Hátszélben nagyon szeretek versenyezni és most is jól megoldottuk a feladatot. A mezőny erősebb volt, mint a magyar bajnokságon, mert az ukránok végig a nyakunkon voltak.” – folytatta Kiss Ágnes Anna.

Ugyanebben a számban a Zagyvai Borka-Hegedűs Kata páros a negyedik helyen ért célba.

A 17 éveseknél a Gönczöl Laura-Opavszky Gréta egység rajt-cél győzelmet aratott, közel 8 másodpercet verve a második Kálmán Brenda-Erős Kinga Metta párosra.

„Arra sem számítottunk igazán, hogy nyerni fogunk, arra meg pláne nem, hogy 7 másodperccel. Őszintén szólva reménykedtünk egy jó eredményben. Úgy gondolom az országos bajnokságról nehezebb volt ide kijutni, mint itt nyerni.” – mondta Gönczöl Laura.

A két lány a dobogón és az interjú alatt is végig fogták egymás kezét, nem véletlenül.

„Nem titok, hogy nemcsak a vízen, hanem a parton is jól kiegészítjük egymást. Már-már testvéreként tekintünk a másikra. Sokat tanultunk mentálisan ebből a furcsa évből, és ez rengeteget jelenthet a későbbiekben” – tette hozzá Opavszky Réka.

A két magyar hajón kívül a moldávok fértek még fel a dobogóra.

Az első napot a 18 évesek döntője zárta, a sormintát folytatva magyar sikerrel, Csorba Zsófia és Seres Fanni párosa 2:02:39-el győzött, annak ellenére, hogy ők még csak 17 évesek. „A hátszél nem okozott gondot, mert nem én kormányoztam.” – viccelődött Seres Fanni.

„Egy-két kisebb széllökés volt csak a futam alatt, azt könnyen korrigáltuk. Szeretnénk jövőre kijutni legalább az ifi Európa-bajnokságra, aztán pedig a felnőttek között is jó eredményeket elérni” - nyilatkozta Csorba Zsófia.

Mögöttük a Győri Ivett-Győri Gréta fémjelezte egység állhatott fel a dobogó második fokára.

Forrás és képek: kajakkenusport.hu