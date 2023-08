Az Óbudai Ganz 23 éves sportolójának, Adolfnak az első három között kellett célba érkeznie, hogy a fináléban is vízre szállhasson, de ő semmit nem bízott a véletlenre.

A táv első felében még a németek háromszoros olimpiai bajnoka, Sebastian Brendel mögött haladt, de amikor rutinos riválisa fáradni kezdett, átvette a vezetést és a célig egy hajóhossznyi előnyt dolgozott ki magának.

"Így terveztem, nyerni akartam, bár tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Brendel még mindig gyors, nagyon tapasztalt, de szerintem én jobban osztottam be a pályámat. Ötszáztól megindultam, elé kerültem, kétszer ugyan megpróbált betámadni, de mindkettőt visszavertem, az utolsó ötvenen pedig kis túlzással már csak becsónakáztunk. Összeségében ez egy nagyon kemény, de jó pálya volt" - elemezte a maga mögött hagyott egy kilométert Adolf Balázs, akinek a szombati fináléban az első öt között kell majd zárnia a párizsi kvóta megszerzéséhez, és ahogy fogalmazott, ennek érdekében mindent meg fog tenni.

Honfitársához hasonlóan újabb fölényes sikert aratott a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám is, aki a tőle megszokott stílusban hozta a középfutamot. A KSI 23 éves kajakosa, aki most először szerepel felnőtt vb-n a férfi kajakosok királyszámában, idén még veretlen, és ez a sorozat most sem forgott veszélyben. Hatalmas tempóban kezdett, 500 méternél már óriási volt az előnye, s bár a finisben ez némileg csökkent, egy hajónyi így is megmaradt belőle.

"Sokkal nehezebb volt, mint a tegnapi előfutam, mert bár nem voltak a nyomomban, ez már egy maxos pálya volt, főleg az első ötszáz méter - értékelt Varga Ádám, aki idén két világkupaversenyt is megnyert K-1 1000 méteren. - Az időeredményeket nem nézem, a döntő egy teljesen más verseny lesz, főleg fejben. Abban a három és fél percben mindent ki kell adnunk magunkból. Várom már a szombati napot."

Az MTI kérdésére hozzátette: mindenképpen előny, hogy neki csak ez az egy száma van a vb-n, így a pénteki napot megpróbálja úgy eltölteni, hogy megfelelően ráhangolódjon a fináléra, amelyben az első hat hely ér majd olimpiai kvótát.

A férfi C-2 1000 méter és a női K-1 1000 méter nem szerepel az ötkarikás programban. Előbbiben a Kollár Kristóf, Fejes Dániel duó az előfutamban második helyen végzett, és ezúttal is ezzel a pozícióval lépett tovább a legjobb kilenc közé. Az UTE kajakosa, Rendessy Eszter tavaly második lett a kanadai vb-n és a szerdai előfutamban is másodikként zárt a címvédő ausztrál Alyssa Bull mögött, ezúttal azonban nem akadt ellenfele. Rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul kéthajós előnnyel érkezett be, így ismét készülhet a fináléra.

Ezekben a számokban is szombaton rendezik a döntőt.

Pénteken már döntőkre is sor kerül Duisburgban, és gazdára találnak az első párizsi kvóták.

A további program:

péntek:

200 és 500 méteres középfutamok 10.00

para döntők 12.30

200 és 500 méteres döntők 14.30

szombat:

200, 500 és 1000 méteres döntők 10.54

200, 500 és 500 méter vegyes középfutamok 15.00

vasárnap:

para döntők 11.00

200, 500 és 1000 méteres, valamint 500 méter vegyes döntők 11.28

5000 méteres döntők 14.04

Borítókép: MTI/Kovács Tamás