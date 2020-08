Varga Ádám elárulta, saját magát is meglepte azzal, hogy a múlt heti kajak-kenu országos bajnokságon megverte a világbajnoki címvédő Kopasz Bálintot K-1 1000 méteren.

"Előzetesen az volt a célom, hogy minél közelebb kerüljek hozzá, hiszen ő tavaly mindent megnyert itthon és nemzetközi szinten is. Szerettem volna hozzá képest egy hajón belül végezni - mesélte hétfőn az M4 Sport Sporthíradójában a KSI 20 éves kajakosa, aki végül egy hajóorrnyival bizonyult jobbnak a döntő favoritjánál. - Amikor beértünk, nem is akartam elhinni, hogy győztem. Először azt hittem, ő nyert."



Varga Ádám azt mondta, sikere után sok gratulációt és dicséretet kapott, többek között a legyőzött Kopasztól is.



"Bálint nagyon jó ellenfél, szerintem jót tenne a magyar kajak-kenunak, ha sikerülne egy egészséges rivalizálást kialakítanunk, és húznánk egymást felfelé" - fogalmazott a fiatal kajakos.



A két versenyző kipróbálta egymással a párost is, de végül nem jött össze a közös indulás.