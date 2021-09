Gazsó Alida Dóra (K-1 1000 m) és Lucz Anna (K-1 200 m) is megnyerte előfutamát a koppenhágai kajak-kenu világbajnokság csütörtöki nyitónapján, ezzel mindketten bekerültek a szombati döntőbe.

A kajakos Gazsó és a kenus Kiss Ágnes két hete még a portugáliai utánpótlás-vb-n gyűjtötte az érmeket - előbbi az U23-asok között nyert K-1 500 méteren, utóbbi pedig az ifjúságiaknál C-1 500-on -, most pedig a felnőtt mezőnyben próbál minél jobban teljesíteni.



A KSI 21 éves versenyzőjének, Gazsónak már nem ismeretlen ez a közeg, két éve, a négyes vezérevezőseként már aranyérmet is szerzett vb-n, idén júniusban pedig Európa-bajnok lett K-1 1000 méteren.



Ennek megfelelően is szerepelt az egy kilométeres táv csütörtöki előfutamában, magabiztosan utasította maga mögé riválisait, így már készülhet a szombati döntőre.



A szegediek mindössze 16 esztendős tehetsége, Kiss ugyan csak hatodikként ért célba C-1 500-on, de élete első felnőtt világversenyén számára elsősorban a tapasztalatszerzés a feladat.





"Nagyon nagy lehetőségként fogom fel, hogy itt lehetek, és szeretnék minél jobban szerepelni. Bár nagyon fáradt vagyok, hiszen az utánpótlás vb után nem volt pihenőm, a középfutamban is megpróbálom a legjobbamat nyújtani" - mondta az MTI-nek a magyar küldöttség egyik legfiatalabb versenyzője, akit legközelebb pénteken szólítanak a rajthoz a vb-n.



Gazsóhoz hasonlóan a délelőtt korábban Kiss Blankával párosban is fináléba jutott Lucz Anna szintén kihagyhatja a középdöntőt K-1 200 méteren, miután a 9-es pályáról nagyszerűen versenyezve - több nagy nevet, így a lengyelek olimpiai ezüstérmesét, Marta Walczykiewiczet is maga mögé utasítva -, némileg váratlanul megnyerte előfutamát, amelyben az első három hely ért finálét.





Kiss Ágnesen kívül a délelőtti programból csupán egy magyar hajó nem jutott tovább egyenes ágon. A tokiói olimpiát is megjárt Adolf Balázs negyedik lett a kenu egyesek 1000 méteres versenyének második előfutamában, s mivel csak a győztes biztosította a helyét a kilences döntőben, délután még a középfutamban is vízre száll.

Képek: MTI/Szigetváry Zsolt