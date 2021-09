A férfiaknál a francia/új-kaledóniai Noic Garioud, míg a nőknél az amerikai Fiona Wylde bizonyult a legjobbnak a technikai számban a balatonfüredi SUP-világbajnokság zárónapján.

A 19 éves Noic Garioud pénteken 18 kilométeren ezüstérmesként zárt, majd szombaton 200 méteren győzött, és a vasárnapi technikai számban - melyben 1000 métert kellett teljesíteniük a résztvevőknek hét bója megkerülésével - is esélyesnek számított.



A rajtot az amerikai Connor Baxter, a sprint táv második helyezettje kapta el a legjobban, és az ötödik bójáig ő diktálta a tempót. Vele csak Garioud tartotta a lépést, az új-kaledóniai a táv kétharmadáig taktikusan "farvizezett", majd a hajrá előtt ritmust váltott, szinte állva hagyta riválisát, és roppant magabiztos előnnyel ért célba.



A nőknél a hosszú távon első - majd a sprint távot kihagyó - Wylde fölényes rajt-cél győzelmet aratott, és újabb vb-aranyérmet nyert nagy előnnyel. Mögötte a 18 kilométeren is második helyezett spanyol Esperanza Barreras ért célba, a harmadik helyet pedig a sprint távon bronzérmes amerikai April Zilg szerezte meg. A hosszú távon harmadik, 200 méteren első orosz Jelena Prohorovának ezúttal meg kellett elégednie a negyedik hellyel, miután a döntőben a második pozícióban haladva lecsúszott a deszkáról, és ez olyan hátrányt jelentett számára, amelyből a dobogóra sem volt számára visszaút.



A házigazdáknak - bár a Hasulyó fivérek, Dániel és Brúnó révén éremszerzésben reménykedtek - a férfiaknál és a nőknél sem sikerült bekerülniük az A, illetve a B döntőbe. A legjobb eredményt így magyar részről a C döntőben második, összesítésben 18. Horváth Noémi érte el, viszont egyéniben korosztályos magyar érem azért született vasárnap is.

A korábban gyorsasági kajakosként világbajnok Rasztótzky Eszter (női 40+) a sprint távhoz hasonlóan a technikai számban is második lett. Ebben a kategóriában a német Susanne Lier végzett az élen, aki a női junioroknál induló spanyol Duna Gordillóhoz hasonlóan három számban - 18 km, sprint és technikai - első tudott lenni.

A magyar szövetség SUP-szakágvezetője, ifj. Foltán László az MTI-nek elmondta: a csapatversenyek során hat érmet szereztek a magyarok, köztük egy aranyat. A győzelem még a pénteki, első döntős napon a 18 kilométeres férfi csapatversenyben jött össze, az ott harmadik Hasulyó Dániel, negyedik Hasulyó Brúnó, valamint huszadik Kövér Márton révén. A férficsapat második lett a technikai számban, a női csapat 18 km-en a második, a technikaiban a harmadik helyen végzett, miként bronzérmesként zárt a technikai számban a junior férfi és női együttes is.

A sportág második hivatalos vb-jén - amely csütörtökön kezdődött - ötven ország több mint ötszáz versenyzője vett részt, a magyar színeket 16 SUP-os képviselte.

Eredmények, technikai szám:

férfiak:

egyéni, világbajnok:

Noic Garioud (Franciaország/Új-Kaledónia) 4:46.15 perc

2. Connor Baxter (Egyesült Államok) 4:57.98

3. Itzel Delgado (Peru) 5:02.34

nők:

egyéni, világbajnok:

Fiona Wylde (Egyesült Államok) 5:34.55 p

2. Esperanza Barreras (Spanyolország) 5:43.66

3. April Zilg (Egyesült Államok) 5:49.71

...18. HORVÁTH NOÉMI 5:53.65

Borítókép: Facebook.com/ Fiona Wylde