A Sport365 stábja, a kétszeres világbajnok kajak-kenus Hagymási Rékával készített interjút. A 26 éves versenyzőt Dél-Afrikai tartózkodása alatt értük utol.



Említetted korábban, hogy Dél-Afrikában edzetek, mire készültök itt?



Az olimpiára készülünk, ahogy ebben az évben mindenki. Minden évben jövünk ide edzőtáborba, ez tavaly is így volt, tavalyelőtt is. Úgy indultunk neki az évnek, hogy öt hetet fogunk itt eltölteni, de csak három lett belőle.



Hogyan hat a küldöttség és a te felkészülésedre ez a két hét kihagyás?



Igyekszünk alkalmazkodni a körülményekhez, nem áll le a munka. Szerencsére a szövetség biztosítani tudja, hogy le tudunk menni Szolnokra a vírusvizsgálat után, amennyiben negatív a teszt, és ott tudunk készülni tovább.



Hogyan hatna rád valamint a magyar csapatra az, hogyha esetleg elhalasztják az olimpiát?



Az megfordult a fejünkben, hogy elmarad az olimpia, de próbálunk mindent úgy intézni, hogy ez zavartalanul működjön, majd az idő eldönti, mi lesz.



Mit mond ezzel kapcsolatban az edzői stáb?



Igazából ők sem tudnak ezzel kapcsolatban semmit mondani. Mivel a NOB azt nyilatkozta, hogy meg lesz tartva az olimpia, így készülünk.



Kiktől vársz aranyérmet az olimpián, amennyiben az ebben az évben meg lesz tartva.?



Ebbe a kérdésbe még korai belemenni, márcsak azért is, mert nem tudjuk ki, hogyan fog tudni készülni és mindenki saját magára fókuszál. A hazai válogatókig kell eljutnunk és utána tisztulni fog a kép.



Hagymási Réka párosban Szegeden Medveczky Erikával nyert világbajnoki címet.