Tótka Sándor szülei meghatódva nyilatkoztak gyermekük elképesztő sikere után.

Nagy volt az izgalom augusztus 5-én hajnalban Gyomaendrődön, ahol már hajnali kettőkor sokan összegyűltek, hogy együtt izguljanak a falu szülöttjéért, Tótka Sándorért. Merthogy a már 12 évesen eltökélt sportoló nagy tett előtt állt. Döntőt mehetett a tokiói olimpián a férfi kajakosok 200 méteres versenyében. A városka lakói pedig úgy gondolták, Sanyi szüleivel együtt küldik az energiát a fiúnak, aki aztán alaposan meghálálta a törődést.



Az utolsó néhány csapáson már-már szinte kiakadt a decibelmérő a város főterén, a végleges eredmény kiírását követően pedig egymás nyakába borultak a lakók, mint ahogy a hős szülei is.



Tótka édesapja és édesanyja ekkor már a könnyeit sem tudta visszatartani. Mindketten el elcsukló hangon meséltek a sikerről, a büszkeségről, no és arról, mikor hangzott el gyermekük szájából elsőként az álom, amely most a japán fővárosban valósult meg.

Tótka Sándor olimpiai győzelme Gyomaendrődön Ezúton is gratulálunk Sanyi szüleinek, Sándornak és Ibolyának, és persze Gyomaendrőd városának!



„El nem tudom mondani, hogy, milyen boldogok vagyunk. Nagyon nagy boldogság számunkra, hogy a fiunk elérte, amit szeretett volna” – kezdte Tótka anyukája.



"Nekem napok óta egy tizenöt évvel ezelőtti kerti sütögetés forgolódott a fejemben. Sanyi ekkor 12 évesen kicsit félrevonult Gellai Zitával. Zita arról faggatta, hogy mit szeretne, és milyen céljai vannak. Sanyi akkor azt mondta, ő olimpiai bajnok szeretne lenni. Megcsinálta” – tette hozzá a büszke édesapa, ekkor már sírva.



Az első nyilatkozatok után a szülők megköszönték a település lakóinak, hogy űzték, hajtották a hajót a cél felé, majd közösen koccintottak a kiemelkedő sikerre.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás