Lódi Renáta, az MTI különtudósítója jelenti: Tótka Sándor és Csizmadia Kolos is megnyerte szerdai előfutamát kajak egyes 200 méteren, így készülhet a csütörtöki folytatásra a tokiói olimpián.

Csizmadia, az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa az olimpiai és világbajnoki címvédő Liam Heath-szel került egy futamba, s vele, valamint a spanyol Carlos Arevalóval vívott nagy csatát a továbbjutásért érő első két helyért, s végül meglepetésre a brit kényszerült reményfutamra. Csizmadia egy századmásodperccel ugyan, de megnyerte a futamot.

Az újpesti Tótka Sándor, aki néhány napja ünnepelte a 27. születésnapját, a szám friss Európa-bajnokaként száll vízre a japán fővárosban, s az előfutamban nem igazán akadt komoly ellenfele. Bár elsőre belehúzott a rajtgépbe, az ismétlést követően magabiztos győzelemmel lépett tovább a középdöntőbe, a táv második felében már ki is engedhetett.

"A versenybírók nagyon szigorúak itt, nem gondoltam, hogy berajtoltam, de ők mégis úgy ítélték meg, hogy igen. A második rajtom így biztonsági volt, ezzel együtt remekül sikerült és az oldalszélre is jól reagáltam" - nyilatkozott Tótka Sándor. - "Holnap új nap, új hőmérséklet, új szél, meglátjuk. A meleget bírom, nyári gyerek vagyok, tőlem jöhetne még plusz tíz fok is. Mindenre fel vagyok készülve, még arra is, ha alulról fújna a szél." Hozzátette: megveregette Csizmadia Kolos vállát, mert szerinte versenyzőtársa is nagyon jó munkát végzett.

Az ötkarikás lebonyolítás szerint az első pályáról nem lehet egyből a fináléba kvalifikálni, az első, illetve második hellyel azonban a középfutam előtt megspórolható az úgynevezett reményfutam. A nap folyamán még további hat magyar egység száll vízre. A szerdán elkezdődött számok középfutamait és döntőit csütörtökön rendezik.

később:

előfutamok:

női C-1 200 m (Balla Virág) 3.12

női C-1 200 m (Takács Kincső) 3.33

női K-1 500 m (Kozák Danuta) 4.01

női K-1 500 m (Csipes Tamara) 4.08

férfi K-2 1000 m (Nádas Bence, Kopasz Bálint) 4.30

férfi K-2 1000 m (Béke Kornél, Varga Ádám) 4.38

A reményfutamokat magyar idő szerint 5.08 órától rendezik.

Borítókép/Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt