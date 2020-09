Mérnökök segítik a Kuli István, Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajaknégyes felkészülését, a kvartett így sokkal közelebb került a nagy rivális németekhez, mint korábban bármikor.

"A németek és a spanyolok évek óta mérnökökkel dolgoznak, nekünk is fel kellett vennünk a versenyt velük" - nyilatkozta az M4 Sport pénteki, Sporthíradó című műsorában Tótka.



Hozzátette, nagy előrelépésnek tartja, hogy erőmérő műszerek vannak a lapátokban, amelyek mutatják, ki milyen erőt ad le a pálya bizonyos szakaszain. Mindezt a hajón lévő sebességmérő és egy szinkronegység egészíti ki.



Nádas úgy vélekedett, az erővel eddig sem volt problémájuk, most pedig már azt is tudják, kinek min kell változtatnia az optimális sebesség érdekében.



A tokiói olimpiai kvótával már rendelkező négyes számára a jelenlegi idény véget ért. A német és a spanyol egység sem indul a jövő héten péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa-versenyen, ezért a magyarok sem szállnak vízre, ráadásul kaptak egy meghívást Münchenbe, ahol az országos bajnokság utáni héten 500 méteren versenyeztek a németek két hajójával, az 500-on, illetve az 1000-en világbajnok négyessel.



Tótka felidézte, hogy jó formában voltak, és a németek 500-as egységétől csupán két tizedmásodperccel kaptak ki, ami azt mutatja, hogy jó úton járnak.



"Ebben az olimpiai ciklusban a spanyolok és a németek egyeduralkodók voltak, a többiek tőlük egy hajóval lemaradva következtek" - mondta.



Nádas Bence felidézte, hogy az olimpia halasztásának bejelentése után az edzőjükkel arra összpontosítottak, hogy a négyest technikailag minél jobban összecsiszolják.



"Szinte centiről centire megbeszéltük, kinek mi a dolga. Ez az országos bajnokságon és Münchenben is megmutatkozott" - vélekedett.



A magyar kvartett október elején kezdi a felkészülést a következő szezonra.

Borítókép: Magyar Kajak-Kenu Szövetség