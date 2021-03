Az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) Szegednek ítélte a 2024-es gyorsasági Európa-bajnokság rendezési jogát. A Maty-éri pálya 22 év után ad majd otthont ismét kontinensviadalnak.

"Az elmúlt években számos nagy eseményt rendezett Magyarország és Szeged, de azok mind a nemzetközi szövetség égisze alá tartozó versenyek voltak. Rendeztünk világbajnokságot 2011-ben és 2019-ben, és több világkupát is. Jövőre az ifi és U23-as világbajnokság szintén Szegeden lesz. Ezek mind az ICF eseményei, az ECA égisze alá tartozó rendezvény viszont régóta nem volt nálunk. Ezért is jött az ötlet, hogy megpályázzuk a 2024-es Európa-bajnokságot"

- mondta Kárai Péter, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) alelnöke és az ECA vezető testületének tagja az MKKSZ honlapján. Magyarország eddig egyszer, 2002-ben rendezett felnőtt gyorsasági Eb-t. Az akkori kontinensviadalnak is Szeged adott otthont, a hazai csapat 10 arany-, 7 ezüst- és 2 bronzéremmel zárt.

Szeged mellett a lengyelországi Poznan, a bulgáriai Plovdiv és a csehországi Racice pályázott még az esemény megrendezésére. Kárai Péter elárulta, hogy az ECA technikai delegáltja - akinek a javaslatát mindig meghallgatják a döntés előtt -, Jovana Stanojevic is egyértelműen Szegedet jelölte meg ideális helyszínnek.

"Azt mondta, hogy Szeged már régen rendezett európai eseményt, ellentétben a többi jelölttel. Emellett a szegedi pálya egyszerűen fantasztikus, valamint ami nagyon fontos, hogy itt a televíziós közvetítés is világszínvonalú. Végül, mivel 2024 az olimpia éve és Magyarországon hatalmas népszerűsége van a sportágnak, miért ne használjuk ezt ki és vigyük oda az Eb-t, ahol a legnagyobb a közönség" - mondta az MKKSZ alelnöke.

Hozzátette: a következő három Európa-bajnokság mindegyike igazán különlegesnek ígérkezik.

"2022-ben, Münchenben debütál a sportág a multisport Eb-n. 2023-ban, Krakkóban az Európa Játékok keretein belül lesz a kontinensviadal. 2024-ben pedig a sportág szentélyébe, Szegedre is visszatérünk" - fogalmazott.



A pályázatban május 23-26. szerepel lebonyolítási dátumként, ez viszont még változhat.

Borítókép: mkksz.hu