Csütörtöktől vasárnapig Poznanban rendezik a gyorsasági kajak-kenu és parakenu Európa-bajnokságot, amely a kontinens legjobbjai, így a magyarok számára is az utolsó nemzetközi erőfelmérőt jelenti a nyári, tokiói olimpia, illetve paralimpia előtt.

A viadalnak eredetileg Duisburg adott volna otthont, de a német szervezők a koronavírus-járvány nyomán kialakult helyzet miatt lemondták a rendezést, a lengyelek pedig vállalták. Ami a magyar csapatot illeti, az összeállítás a tavaszi versenyeken, illetve a múlt hétvégi, szegedi válogatón nyújtott teljesítmények alapján alakult ki, de van két olyan versenyszám, amelyben nem az a sportoló áll rajthoz, aki kivívta az Eb-indulás jogát.



"Az időrend nem teszi lehetővé, hogy Kozák Danuta Poznanban a női négyes tagja legyen, mert a K-1-es és a K-4-es döntő között mindössze negyven perc van. Varga Ádám helyett pedig a válogatón második Kopasz Bálint indulhat el Lengyelországban K-1 1000 méteren, miután a KSI fiatal versenyzője ezen a hétvégén az ezer párosra koncentrál, amelyben Béke Kornéllal fog rajthoz állni " - nyilatkozta a csapathirdetéskor Hüttner Csaba szövetségi kapitány.



A Béke, Varga páros május közepén győzött az európai pótkvalifikációs versenyen, ezzel megszerezte Magyarországnak az utolsó hiányzó férfi kajakos olimpiai kvótát, valamint kivívta magának az Eb-részvétel lehetőségét.

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta a múlt hétvégén szűk két év kihagyás után szállt ismét vízre versenykörülmények között, s miután 500 méteren egyesben és párosban is nyert, jó előjelekkel - és már biztos ötkarikás csapattagként - indulhat Poznanban. Ő az egyike annak a 14 versenyzőnek, aki legalább két számban lesz érdekelt a kontinensviadalon, párostársát, Bodonyi Dórát, valamint az ugyancsak kajakos Noé Bálintot, illetve a kenus Balla Virágot és Takács Kincsőt azonban még ennél is több számban, egyformán háromban nevezték.



Miután Hüttner Csaba most elsősorban a végleges tokiói csapat megtalálásán dolgozik, az eredményesség ezúttal másodlagosnak nevezhető, de a hagyományoknak megfelelően jó pár érem, és közte több arany is várható a magyar válogatottól. A fókusz az olimpiai számokon lesz.



Az Eb döntőit - pénteken, szombaton és vasárnap - élőben közvetíti majd az M4 Sport.

