Szépek, fiatalok és népszerűek, a napokban pedig világra jön harmadik gyermekük is: mindezek ellenére a Kucsera-Tápai házaspár élete sem volt mindig ennyire felhőtlen. Az élsportoló pár életében az elmúlt évtizedekben siker és kudarc váltotta egymást és, hogy ebből mit tanultak és mit adnak át a gyermekeiknek, arról kendőzetlen őszinteséggel beszéltek a Csisztu Sport Cast legutóbbi epizódjában.

A legtöbb élsportoló számára az olimpia a pont az i-re, Kucsera Gábor azonban egészen másképp érez, amikor a 2008-as pekingi játékokra terelődik a szó: „nekem az olimpia a pályafutásom legnagyobb kudarca. Idő kellett, hogy megértsem és feldolgozzam: két negyedik hely nem rossz eredmény, de Magyarországon csak az első helyet ismerik el, mi pedig két aranyéremért mentünk. Nekem pálya még úgy nem fájt, nem csak fizikailag, de lelkileg is megterhelő, amikor utcahosszal vezetsz, majd megtorpan a hajó és elmennek melletted az ellenfelek.

Tíz év kellett, hogy vissza tudjam nézni a döntőt” – ismerte be a világ- és Európa-bajnok kajakos, majd hozzátette: később előfordult, hogy álmában megnyerték a futamot.

A nemsokára háromszoros apuka – bár az eltiltása után (Kucsera Gábor 2015-ben, kokainfogyasztás miatt kétéves eltiltást kapott minden sporttevékenységtől, a szerk.) gondolkozott a visszatérésen, végül ma már csak hobbisportolónak vallja magát. A kajakozásban az etalon mindig is Kammerer Zoltán volt számára, szerencsésnek vallja magát, hogy hosszú évekig ülhetett a háromszoros olimpiai bajnok mögött.

„Sokan elfelejtik, hogy a versenyt az edzésen nyeri meg az ember, én az eltiltás alatt nem készülhettem egyesületben, edzővel, csapattal: több év kihagyás után nehéz visszatérni ebbe a világba. Egy este kivételével nem bántam meg semmit és újra belevágnék az élsportba” – összegzi az elmúlt évtizedeket Kucsera, aki azonban nem szeretné, hogy a gyermekeik is kövessék őket ezen az úton.

„Gáborral megbeszéltük, hogy nem szeretnénk, hogy a gyerekeink is élsportolók legyenek. Természetesen, ha látjuk bennük a tehetséget és a vágyat, akkor támogatni fogjuk őket, de erőltetni nem fogunk semmit. A sport szeretetére neveljük őket és szeretnénk, hogy megismerjék a mozgás örömét, de nagyon sok rossz példa van körülöttünk, nem hajszoljuk őket bele semmibe” – vette át a szót Tápai Szabina.

Az EHF-kupagyőztes kézilabdázó néhány héten belül életet ad harmadik gyermeküknek, akiről elárulta, hogy kislány lesz és arra számít, hogy testvéreihez hasonlóan nagy baba lesz.

„Sokat pihenek, Gábor intézi a bevásárlást, hozza-viszi a gyerekeket, mindenben igyekszik tehermentesíteni” – árulta el a korábban Dániában és Franciaországban is légióskodó kismama, aki azt sem titkolja, hogy nem hiányzik az életéből a kézilabda: „én az a fajta sportoló vagyok, aki húz egy vonalat, tovább lép és csak a jóra emlékszik vissza. Koromnál fogva még játszhatnék, de az edzésekkel járó fájdalom egyáltalán nem hiányzik”.

A közösségi médiában manapság gyakran szerepet vállaló házaspár kifejtette: nagy problémát látnak abban, hogy egy-egy műsorral vagy szponzorációval – az élsportnál sokkal kisebb energiabefektetéssel – jóval több pénzt lehet keresni, mint a kézilabdával vagy a kajakozással. A sok önbizalomhiányos gyermek számára a házaspár ezen a téren is szeretne jó példával elöl járni: posztjaikban igyekszenek a valóságot mutatni és jó ügyek mellett kampányolni, amilyen a Sharity is, az átlátható és tiszta adományozás feltételrendszerét megteremtő applikáció, s amelynek nemrég nagyköveti feladatait is elvállalták, hogy a támogassák a tiszta és transzparens adományozás lehetőségét.

Forrás: Csisztu Sport Cast

Borítókép: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images