A péntek délutáni középfutamos programban érdekelt négy magyar hajó mindegyike kiharcolta a döntőbe jutást a koppenhágai kajak-kenu világbajnokságon, s ez egyben azt is jelenti, hogy az első finálés napon, szombaton minden éremcsatában lesz piros-fehér-zöld egység.

Magyar részről a szegediek mindössze 16 éves tehetsége, Kiss Ágnes kezdte a délutáni középfutamokat C-1 500 méteren, mégpedig nem is akárhogyan. Az élete első felnőtt világversenyén szereplő, ifjúsági világbajnok kenus, a magyar küldöttség legfiatalabb versenyzője remekül teljesített hétfős futamában, amelyből az első három lépett tovább a szombati fináléba. Már féltávnál is az élboly tagja volt, 350 méternél pedig átvette a vezetést, s bár ellenfelei a hajrában szorongatták, és rosszul is rúgta be a hajóját, sikerült megtartania az első helyet.

"Az előfutamom nem sikerült túl jól, így egyáltalán nem számítottam arra, hogy itt győzni tudok. Nagyon örülök, hogy össze tudtam magam szedni, és egy ilyen jó pályával bekerültem a döntőbe." - mondta a fiatal versenyző, hozzátéve, hogy a fináléra nem tűz ki maga elé konkrét célt, csupán annyit, hogy szeretne egy nagyon jó pályát menni.



A másik három magyar érdekeltségű középfutamban is az első három hely ért döntőt, de ezekben a számokban majd vasárnap rendezik az éremcsatát.

A győriek párosban világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok, olimpiai ötödik kenusa, Balla Virág délelőtt, az előfutamban lemaradt az egyenes ági továbbjutásról, de most sikerült javítania. Végig jó tempóban lapátolt, s végül a kanadai Katie Vincent mögött beérve, második helyével biztosította a helyét a legjobbak között.

"Nagyon izgultam, hogy sikerül-e bejutnom a döntőbe. A rajtom gyenge volt, de a végén még rágyorsítottam, és láttam, hogy benne vagyok az első háromban." - nyilatkozott Balla, aki a folytatást illetően nem akart találgatásokba bocsátkozni.

"Nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a döntőben, mert változékony az időjárás, az egyik percben még süt a nap, a másikban már csöpög az eső, hol szembeszél fúj, hol oldalszél. Mindenre fel kell készülni, én pedig úgy jöttem ide, hogy kihajtom magam. Meglátjuk, ez mire lesz elég." - tette hozzá.



A tokiói játékokon negyedik Csizmadia Kolos már első pályáján is nagyszerűen mozgott K-1 200 méteren, akkor második lett, délután pedig, immár szakadó esőben, sikerült még előrébb lépnie, megnyerte a középdöntőt. Ebben a számban a népes mezőny miatt mindenkinek vízre kellett szállnia a középfutamban.

"A végén éreztem, hogy megvan a futamgyőzelem, ezért kicsit ki is engedtem. Szeretnék érmet szerezni a döntőben, nagyon régóta várok erre és régóta dolgozok ezért." - mondta az Angyalföldi VSE kajakosa.



Férfi K-2 500 méteren - amely régi-új szám lesz a 2024-es párizsi olimpián - a győriek duója, az egyesben ötkarikás bajnok Kopasz Bálint és Erdőssy Csaba délelőtt lemaradt az első helyről, s ezzel az egyenes ági továbbjutásról, de délután javítani tudott. Nagy volt a csata a három továbbjutó pozícióért, de a magyarok kicsit kiemelkedtek a mezőnyből, s győzelmükkel ott vannak a finéléban.

Szombaton már döntőket is rendeznek a vb-n - az M4 Sport élőben közvetít -, a 12 szám mindegyikében lesz magyar hajó.

A további program:

szombat:

paraverseny döntők 10.20

döntők 11.00

középfutamok 14.30

mix elő- és középfutamok 15.10

vasárnap:

döntők 11.00

5000 méteres döntők 14.30

Borítókép: MTI