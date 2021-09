Hasulyó Dániel bronzérmes lett a férfiak 18 kilométeres hosszú távú versenyén a vasárnapig tartó balatonfüredi SUP-világbajnokság első döntős napján, pénteken.

A nagyszerű, szinte már nyárias, napsütéses időben, de össze-vissza hullámzó vízen a férfiaknál kettős francia/új-kaledóniai győzelem született. Titouan Puyo a verseny nagy részében együtt haladt az élen honfitársával, Noic Gariouddal, akit végül jobb hajrájával előzött meg.



Hasulyó Dániel és testvére, Brunó sokáig a közvetlen üldözőmezőnnyel jött, majd az utolsó fordulóhoz érve mindketten megkezdték a felzárkózást.



Előbb befogták az új-kaledóniai kettőssel sokáig lépést tartó ausztrál címvédőt, Michael Booth-t - akinek ereje a végére teljesen elfogyott -, majd az utolsó két kilométeren nagy hajrába kezdtek, és megpróbáltak veszélyt jelenteni az élen haladó duóra is. A sebességük megvolt ehhez, jelentősen sikerült is ledolgozni a hátrányukból, de előzni már nem tudtak. Így a finisben egymással meccseltek, ott pedig Dánielnek jött ki jobban a lépés Brunóval szemben.



A nőknél kevesebb izgalmat tartogatott a verseny, az amerikai favorit, Fiona Wylde fölényes rajt-cél győzelmet aratott, őt jelentős különbséggel követte a spanyol Esperanza Barreras, akire pedig az üldözők nem jelentettek veszélyt.

Így igazi csata csak a bronzéremért alakult ki, amely végül az orosz Elena Prohorovának jutott. A magyarok közül a legelőkelőbb helyen a 14. helyen célba érő Horváth Noémi végzett.



A magyar szövetség SUP-szakágvezetője, ifj. Foltán László az MTI-nek elmondta: a férfiaknál érmet vártak hosszú távon, ami egy küzdelmes versenyben, nehéz pályán - hiszen hiába tó a Balaton, nem klasszikus síkvíz várt a mezőnyre - össze is jött.



"Ez egy abszolút megnyert bronzérem, teljesen jogos volt Hasulyó Dániel öröme, és a miénk is vele együtt. Ráadásul további érmeket remélünk tőle, vagy akár a testvérétől, Brunótól, hiszen most jön majd a technikai szám, ami még jobban fekszik nekik, mint ez a hosszú táv, de a sprintben is ott vannak a meghatározók között. A nők szereplését nehéz meghatározni és értékelni, hiszen nálunk munka mellett sportoló versenyzők indultak, a mezőnyben pedig profik is vannak. Az viszont biztos, hogy amit tudtak, azt kiadtak magukból százszázalékosan. A nem teljesen profiknak viszont nem kifejezetten használt a lötyögős, hullámzó víz, hiszen oda egy szinttel magasabb erőnlétre és technikára volt szükség, mint amivel ők jelenleg rendelkeznek. De így legalább személyesen is láthatták, milyen a vb-szint" - mondta.





A szakágvezető hozzátette: a csapatversenyről - amelyben három versenyző összesített idejét veszik figyelembe - azt a tájékoztatást kapta, hogy csak szombaton hirdetnek hivatalos végeredményt.



Hasulyó Dániel - aki az előző, első vb-n is harmadikként végzett a hosszú távon - a célba érkezés után azt emelte ki, hogy végig olyan érzéssel, illetve erőbedobással evezett, mintha a 18 km sprint táv lenne. Testvérével való hajrájukról hozzátette: mindig nagy közöttük a rivalizálás, de a szeretet is. Folyamatosan versenyeznek egymással, ezúttal épp a vb-dobogóért küzdöttek, és örül, hogy végül Brunóval kellett csatáznia az éremért, nem pedig mással, mert így még emlékezetesebb marad számukra.



A vb-n - amelyet José Perurena López, a nemzetközi szövetség (ICF) elnöke nyitott meg - ötven ország több mint ötszáz versenyzője vesz részt, a magyar színeket 16 SUP-os képviseli. Szombaton a sprint távú, 200 méteres táv döntőit rendezik meg, míg vasárnap az úgynevezett technikai számban lesznek finálék.

Eredmények, hosszú táv (18 kilométer):



férfiak:

egyéni, világbajnok:

Titouan Puyo (Franciaország/Új-Kaledónia) 1:46:49.62 óra

2. Noic Garioud (Franciaország/Új-Kaledónia) 1:46:55.97

3. HASULYÓ DÁNIEL 1:47:04.60

4. HASULYÓ BRUNÓ 1:47:12.47

.20. KÖVÉR MÁRTON 1:59:26.89

.29. BOROS ADRIÁN 2:07:20.69

.32. MÁRTON KÁROLY 2:08:02.68

nők:

egyéni, világbajnok:

Fiona Wylde (Egyesült Államok) 2:05:41.43 óra

2. Esperanza Barreras (Spanyolország) 2:06:12.24

3. Elena Prohorova (Oroszország) 2:10:30.75

.14. HORVÁTH NOÉMI 2:21:37.67

15. CZÉLLAI-VÖRÖS ZSÓFIA 2:24:36.23

.20. KOVÁCS SÁRA 2:38:30.49

Borítókép: Facebook.com/MKKSZ