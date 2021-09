Csütörtökön délelőtt a felnőttek technikai futamaival elrajtolt az ICF SUP-világbajnokság Balatonfüreden. A Tagore sétány előtt kijelölt 1000 méteres, több éles fordulóval nehezített pályán bemutatkoztak a magyar versenyzők, és a világ legjobb deszkásai is. A világbajnok amerikai Connor Baxster és az ausztrál Michael Booth elismerően beszélt a helyszínről és a szervezésről is.



A merev deszkások között a maraton világbajnok Czéllai-Vörös Zsófia, a felfújható deszkán már 2019-ben világbajnoki címet szerző Horváth Noémi, és a győri Kovács Sára kezdett a vízen, és az előfutamból mindannyian a negyeddöntőbe kerültek.

A férfiaknál a szintén maraton világbajnok kenus, Kövér Márton rajtolt először, ő már az első előfutamban szembe találta magát a négyszeres világbajnok Michael Booth-al. Marci harmadikként, az ausztrál sztárversenyző futamgyőztesként jutott tovább.



A második előfutamból Mihalovics Márk sajnos búcsúzott, ahogy Boros Adrián is, viszont a két Hasulyó-testvér, Bruno és Daniel, majd Márton Károly is negyeddöntőbe került az összesen 13 előfutamnyi mezőnyből.

A technikai negyeddöntőkből a C-döntőbe került Kovács Sára és Horváth Noémi, utóbbi magyar versenyző pechére egy futamba került az amerikai Fiona Wylde-al, aki az előző világbajnokság bronzérmese volt ebben a számban.



„Az első futam előtt kissé ideges voltam, a második viszont már sokkal jobban sikerült" - mondta Fiona Wylde.

"Örülök, hogy itt lehetek, a Balaton nagyon szép, izgatottan várom a holnapi napot. Nagyon erősnek érzem magam idén, sok jó eredményem volt már, most is szeretnék dobogóra állni.” - tette hozzá a versenyző, aki úgy tud eredményesen versenyezni, hogy egyébként első típusú cukorbeteg.

A férfiak között az első negyeddöntőben Hasulyó Bruno Michael Booth-ot legyőzve futamában másodikként végzett, így vasárnap az elődöntőben folytathatja.



"Nem ez a fő versenyszámom, de szeretnék döntőbe jutni, és felállni a dobogóra" - mondta Hasulyó Bruno.

"Örülök, hogy ennyi néző van, nagyon sokan drukkolnak nekünk, ami hatalmas erőt ad. A víz elég technikás, vannak kis hullámok, de ez sem okozhat gondot. Leginkább a hosszútávú versenyre készülök, ott nagy terveim vannak.”



Az ausztrálok világbajnoka negyedik lett, így ő is továbbjutott a vasárnapi elődöntőbe, addig pedig koncentrálhat a többi versenyszámra. Micheal Booth arról is beszélt, hogy mennyire elégedett a világbajnokság szervezésével.



"Nagyon jól mentem ma reggel, remek versenyem volt. Az elődöntő vasárnap lesz, így most nyugodtan koncentrálhatok a holnapi hosszútávú futamomra. A Balaton fantasztikus! A szél egy kicsit meglepett, tükörsima vízre számítottam. Egyébként a parton hatalmas a nyüzsgés, és mindenki izgatott, hogy ismét nemzetközi szinten versenyezhet. Az ICF és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is remek munkát végzett."

A harmadik negyeddöntőben Hasulyó Daniel a világ talán legismertebb SUP-versenyőjével, a hawaii Connor Baxterrel került egy futamba. Az amerikai szupersztár futamgyőztesként, az idősebbik Hasulyó-fivér pedig harmadikként jutott az elődöntőbe.

"Először vagyok Magyarországon, jártam Budapesten, a Parlamentben, és most itt vagyok a tónál, ahol kiváló a hangulat, futamgyőztesként kerültem az elődöntőbe, aminek nagyon örülök. - mondta Connor Baxster.





"A víz itt nagyon változatos, ahogy az időjárás is, de a célom, hogy jól érezzem magam."

Magyar szempontból a délelőtt talán legkellemesebb meglepetését Márton Károly szerezte, aki amerikai, görög és brit ellenfele mögött negyedik lett, így az elődöntőbe került.





“Nekem ez az első világbajnokságom, örülök neki, hogy itt lehetek, és igyekszem minden pillanatát megélni az eseménynek" - mondta Márton Károly.

"Kívülről nézve nem tűnik olyan nehéz nek a verseny ebben a gyönyörű időben, de a futam alatt a fordulókban szinte élet-halál harc folyik egy-egy jó pozícióért.”



A délutáni 200 méteres sprintfutamokat is a hölgyek kezdték. A legrövidebb távon rögtön a negyeddöntőbe került Kovács Sára, Czéllai-Vörös Zsófia és Horváth Noémi is.

Hasonlóan szerepelt Kövér Márton, Fodor Szabolcs, Márton Károly és is, Hasulyo Bruno pedig egyenesen futamgyőztesként jutott tovább a délutáni negyeddöntőbe.



A csütörtöki versenynap zárásaként a női sprint negyeddöntőkből az elődöntőbe jutott Kovács Sára, míg Horváth Noémi és Czéllai-Vörös Zsófia a 200 méteres merevdeszkás versenyt a C-döntőben folytathatja. A férfiak mezőnyében Hasulyó Bruno futamgyőztesként, Márton Károly és Kövér Márton pedig a hatodik elődöntő harmadik és negyedik helyezettjeként jutott tovább a péntek délutáni elődöntőbe.

Forrás és képek: kajakkenusport.hu