A magyar csapat 17 arany-, 5 ezüst-, és 7 bronzéremmel az első helyen végzett a portugáliai ifi és U23-as világbajnokság éremtáblázatán. A magyar küldöttség fölényes sikeréhez három versenyző is három-három arannyal járult hozzá, köztük Gönczöl Laura is, aki egykor a Jövő Reménységei programunk ösztöndíjasa volt.



"Nem volt könnyű ez az utolsó versenyszám sem" – mondta Gönczöl Laura, miután az ifik között a mix páros 500 méteren az első helyen végzett Böszörményi Bendegúzzal.

Az ifjúsági és U23 világbajnokságok történetében egyébként most először osztottak érmeket ebben a versenyszámban és rögtön a mieinké lett az első aranyérem, amely egyben a 17. magyar vb-címet jelentette ezen a világbajnokságon.

-"A felkészülés utolsó szakaszában, Szegeden tudtunk egy keveset közösen gyakorolni, ehhez képest nagyon jó pályát mentünk, nagyon elégedettek vagyunk. Előre nem tudhattuk, hogy mit hoz ez a szám, én magam pedig nem gondoltam arra, hogy vajon hány aranyérmet nyerek. Az ember ilyenre nem gondol, pláne, ha csapathajókban megy, hiszen függ a többiektől is."

"A mostani párosgyőzelem is közös siker, ahogy Opavszky Rékával, akivel szintén párosban győztem, is közös az aranyérmünk, de ugyanez igaz a négyesre is. Ez a három aranyérem nem csak az én érdemem, hanem mindenki másé is, aki benne volt a csapathajókban és aki bármilyen módon dolgozott ezért a sikerért."

A magyar csapat legeredményesebb versenyzői Gönczöl Laurán kívül további két kenuslány, Nagy Bianka és Bragato Giada, mindannyian három-három aranyéremmel zártak. Laurával azért foglalkoztunk bővebben, mert ő 2019-ben a Jövő Reménységei programunk ösztöndíjasa volt.

Borítókép: kajakkenusport.hu

Forrás: kolonicsalapitvany.hu