Ma ünnepli 78. születésnapját Fábiánné Rozsnyói Katalin, Prima Primissima díjas olimpiai ezüstérmes kajakozó, mesteredző. Tizennégyszeres magyar bajnok. Az első magyar edző, aki NOB edzői életműdíjat kapott.

Rozsnyói Katalin az UTE-ban kezdett el kajakozni.



Tizennégyszeres magyar bajnok, 1966 és 1973 között a magyar válogatott tagja volt, amellyel az 1968-as mexikóvárosi olimpián ezüstérmet szerzett Pfeffer Anna párjaként a női K2 500 méteres számában. 1971-ben a belgrádi gyorsasági vb-n K4 500 méteren negyedik helyet szerzett.

1977-ben kezdett el edzősködni, 1989 óta mesteredző. Edzősködött az UTE-ban, az MTK-ban és a Vasasban is, több olimpián volt a magyar csapat tagja. Eddigi tanítványai összesen tizenegy olimpiai, nyolcvannégy világ- és hetven Európa-bajnoki érmet szereztek.

