Magabiztosságot és önbizalmat adott Kopasz Bálintnak a Tokióban szerzett olimpiai aranyérme. A királyszám új uralkodója a hazatérés óta sokkal ismertebb lett, ő azonban továbbra is csak a kemény munkában hisz. Decembertől ismét beleáll a felkészülésbe, két számban is komoly tervei vannak. Az elmúlt napok viszont nem alakultak könnyen számára, hiszen lényegében eltűnt a közösségi médiából…



„A facebook, instagram fiókom is ugrott. – számolt be Kopasz Bálint, aki néhány napja egy hacker-támadás áldozata lett.

"Mindent megtettünk, hogy visszaszerezzük, de már beletörődtem, hogy ez nem fog sikerülni. Azt javaslom mindenkinek, hogy használja a kettős azonosítást, ami sokkal nagyobb biztonságot jelent. Egyelőre nem tervezek új fiókot létrehozni, a közeljövőben lesz egy saját honlapom, ahol a velem kapcsolatos hírek, képanyagok, videók is elérhetőek lesznek.”





Az algyői születésű kajakos egyébként sem unatkozik, hiszen sorra érkeznek a különböző megkeresések, interjúk és meghívók. Azt mondta, felkészítették arra, hogy ez vár rá amennyiben jól szerepel az olimpián, de így is meglepte a hatalmas érdeklődés.

„Rengeteg programom volt már, Tokió után szinte minden nap volt valami, így a világbajnokságra se tudtam kellő tisztelettel és odaadással felkészülni, pedig ott is jó formában voltam."

"Mindössze hat napot pihentem eddig az osztrák hegyekben, ezért most elhatároztam, hogy november hatodikától december elejéig semmit sem vállalok el. Szeretnék pihenni, hogy újult erővel vághassak bele a felkészülésbe.”



Az olimpiai bajnok ezt leszámítva nem érzi úgy, hogy különösebben megváltozott volna az élete, igaz, most már a hétköznapokban is egyre többen felismerik.

„Az üzletekben és az utcán is nagyon sokan megszólítanak, és gratulálnak. Nagyon kedvesek az emberek, jól esik a szeretetük, és ez az aranyérem is adott nekem egy jó értelemben vett önbizalmat, mivel én mindig is visszahúzódóbb típus voltam."

"Ettől függetlenül ugyanolyan alázattal fogok készülni, mint eddig. Ha jól tudom, én vagyok az első, aki egy számban egyidőben volt olimpiai, világ- és Európa-bajnok is, szóval megérte, hogy csak ennek éltem.”

Az év első nemzetközi versenyén, a szegedi világkupán még csak negyedik lett fő számában, de édesanyjával tudták, hogy nem ott kell ellőni az összes puskaport. Az Európa-bajnokság megnyerése után Tokióban már az előfutamban kirobbanó formában volt. Augusztus harmadikán pedig eljött az a nap, amiért egész addigi életében dolgozott.





„Aznap kicsit nehezebben indult a reggelem, mert éjszaka nem aludtam szinte semmit, folyamatosan zakatolt a fejem. A középdöntő után viszont már tudtam, hogy a döntő is jó lesz, így nyugodt voltam. Gyakorlatilag a rajt pillanatában éreztem, hogy megvan bennem az erő a győzelemhez, nagyon könnyed volt a mozgásom, egy pillanatra sem éreztem azt, hogy elköthetek. Életem pályáját mentem,

szerintem bemehettem volna három húsz alá is, de tartalékoltam a párosra.” – fogalmazott a K-1 1000 méteres fináléról.

Hozzátette, fizikai felkészültsége mellett mentálisan is erősnek kellett lennie, hiszen tudta, hogy egy ország várja tőle az aranyat, ami Hesz Mihály 1968-as sikere óta egy magyarnak sem sikerült a királyszámban. Párizsra már az olimpiai programba bekerülő ötszáz párosra is fókuszál majd. Tokióban Nádas Bencével még ezer méteren, majd a világbajnokságon Erdőssy Csabával ötszázon is negyedik lett, de még nem tudja, ki lesz a jövőbeni társa.

„Az évek alatt sokszor változik a versenyzők teljesítménye. Talán szerénység nélkül mondhatom; ritka az, hogy itthon valaki olyan stabilan tudja hozni az eredményeket, mint én. Megvárom a jövő évi tájékoztatót, május és június között már körvonalazódik, hogy kivel ülnék össze.”



Bálint december elején kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, de már most is kondizik, mozog, és persze a kajakozást sem hanyagolta.

„Az elmúlt hetekben, amikor csak volt rá lehetőségem a Tisza algyői szakaszán 8-12 kilométereket eveztem kényelmes tempóban. Nagyobb lapátra váltottam, így van egy kis újdonság is, valamint élvezem az ősz szépségét, nagyon szép színei vannak a tájnak. Az elmúlt öt év nekem egy tanulási folyamat volt, a megszerzett tapasztalatokat szeretném kamatoztatni a jövőben is.” – zárta az olimpiai bajnok.

Forrás és képek: kajakkenusport.hu