A magyar versenyzők egy arany- és egy ezüstérmet gyűjtöttek a szombati döntős program első részében a müncheni multisport Eb keretében zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon.

Szombaton is hasonló idő fogadta a versenyzőket a pályán, mint egy nappal korábban, az eső változó intenzitással esett, a levegő hőmérséklete pedig nem érte el a 20 fokot.

Magyar részről a kenus Adolf Balázst szólították először a rajthoz 1000 méter egyesben az Óbudai Ganz VSE 22 éves olimpikon sportolója tavaly bronzérmes volt ebben a számban, két hete, a vb-n azonban nem sikerült döntőbe jutnia. Ezúttal ott volt a legjobbak között, de a dobogós helyek sorsába nem tudott beleszólni, nyolcadikként ért célba. Az élen a vb-győztes román Catalin Chirila és a címvédő cseh Martin Fuksa csatázott egymással nagyot, előbbi nyert.



Az olimpiai és világbajnok Kopasz Bálint címvédőként szállt vízre kajak egyes 1000 méteren, a Győri Graboplast VSE 25 éves klasszisa ezúttal is a portugálok tokiói bronzérmes ászával, Fernando Pimentával vívott különcsatát. A rivális féltávnál még egy hajóhosszal vezetett, de a második 500 méteren Kopasz ritmust váltott, gyönyörűen elment mellette, állva hagyta és a célban már neki volt több mint egy hajóhossznyi előnye. Harmadikként a belga Artuur Peters zárt.



Kopasz - akinek Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, maga is kajakos olimpiai bajnok adta át az aranyérmet - két héten belül világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett.



Női K-2 500 méteren a 18 éves Fojt Sára és a 24 éves Pupp Noémi frissen összeült egysége remekül versenyzett, a futam egy pontján úgy tűnt, akár a bronzérmet is megszerezheti, de aztán végül negyedik lett a világbajnok lengyelek, valamint a vb-3. belgák és a vb-2. németek mögött. A dobogó kevesebb mint két tizedmásodpercre volt.



A két héttel ezelőtti kanadai világbajnokságon bronzérmes Bragato Giada, Nagy Bianka kettős éremesélyesnek számított C-2 500 méteren, Halifaxben ugyanis csak az ukrán Ludmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova duó tudta megverni Európából. A magyarok jól rajtoltak, és miközben az ukránok hamar elkezdték diktálni a tempót, 250 méternél a második helyen haladtak át. Bár a finisben a lengyelek támadták őket, sikerült megtartaniuk a pozíciójukat, így a címvédő ukránok mögött ezüstérmet szereztek.







Az 500 méteres férfi kajaknégyeseknél a Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence összeállítású magyar egység végig harcban volt az éremért, az éllovas németek mögött ugyanis négy hajó harcolt a további dobogós helyekért. A befutó nagyon izgalmas volt, de végül a magyarok a szlovákok és a franciák mögött a negyedik helyre szorultak, utóbbiaktól csupán kilenc századot kaptak.



Az öt olimpiai szám után három olyan döntő következett, amely nem szerepel az ötkarikás játékok műsorában.



Női K-1 200 méteren Lucz Anna friss vb-bronzérmesként szállt vízre, a kontinensről csupán a szlovén Anja Osterman került elé a világbajnokságon. Az UTE 23 éves kajakosa nagyot küzdött a döntőben a címvédő dán Emma Jörgensennel, Ostermannal és a lengyel Marta Walczykiewicz-csel, és a szoros befutó után negyedikként rúgta be a hajóját.

Férfi C-1 200 méteren Korisánszky Dávid, az MTK 29 éves kenusa a délelőtti középfutamból biztosította a helyét a legjobb kilenc között, és ebben a mezőnyben is nagyot küzdött, ami az ötödik helyre volt elegendő. Az aranyat a litván Henrikas Zustautas szerezte meg.

Ugyanezen a távon, a férfi kajak ketteseknél a szám kétszeres világbajnoka, Balaska Márk ezúttal a tavalyi tokiói olimpián egyesben negyedik Csizmadia Kolossal állt rajthoz, aki 50 perccel korábban még a négyes tagjaként versenyzett az Olimpiai Regatta Központban. A magyar páros végig a középmezőnyben haladt, és a hajrában sem tudott közelebb férkőzni az élbolyhoz, végül hetedikként ért be. Győztek az olaszok.



Szombaton még további négy döntőre kerül sor, a 15.52 órakor rajtoló 5000 méteres versenyekben négy magyar versenyző lesz érdekelt.



Képek: MTI/koszticsák Szilárd