Az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a 2024-es párizsi játékokig továbbra is a Graboplast Győr kajakosa marad.

A klub szerdai bejelentése szerint a világ- és Európa-bajnok versenyző mellett az ugyancsak vb-aranyérmes kenus, Takács Kincső, valamint a kajakos Erdőssy Csaba is meghosszabbította szerződését.



A győri egyesület egyúttal új igazolásként jelentette be a Dunaújvárosból érkező Kiss Balázs kenust.



A 24 éves Kopasz 2019-ben az Európa Játékok és a vb megnyerésével robbant be K-1 1000 méteren, majd aranygyűjteményét idén tette teljessé azzal, hogy előbb az Eb-n, majd a tokiói olimpián is megnyerte a számot. Az ötkarikás játékokat követő vb-n ezüstérmesként zárt.

A 28 esztendős Takács Kincső legnagyobb sikerét 2014-ben érte el, amikor Lakatos Zsanettel alkotott párosuk diadalmaskodott 500 méteren a moszkvai vb-n. Emellett párosban hatszor volt Európa-bajnok. A tokiói olimpián egyesben 200 méteren 14., míg kettesben Balla Virággal 500 méteren ötödik helyen végzett.

