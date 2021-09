Hat magyar indult a tokiói paralimpia kajak-kenu versenyeinek első napján, csütörtökön - esős időben - rendezett előfutamokban, és közülük egyedüliként Kiss Péter Pál futamgyőztesként közvetlenül döntőbe jutott.

A többiek a középfutamból harcolhatják majd ki a fináléba kerülést pénteken és szombaton. Az első helyezettek biztosították közvetlenül a helyüket a döntőben.



A világ és Európa-bajnok Kiss Péter (KL1) a nap első futamában nagy fölénnyel, két bójasor előnnyel végzett az élen, ami a 200 méteres távon szokatlan. A második futamban győztes brazil Luis Carlos Cardoso da Silva közel két másodperccel ment nála lassabban.



"Vele azért lesz egy meccs, ő azért jól megy. Tud ennél jobbat is, de szerencsére én is" - jelentette ki a vegyes zónában az MTI-nek nyilatkozva Kiss. Elmondta, az első pályája arra volt jó, hogy megismerje a körülményeket versenyhelyzetben.

