A magyar női kajak szakág nagy visszatérője ezen a versenyen a sportág örökös bajnoka, Bodonyi Dóra lesz. A szolnoki kiválóság tavaly világbajnoki címet szerzett a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokság a négyes tagjaként, valamint K-1 5000 méteren is, idén eddig még nem versenyzett, a világkupán viszont vízre száll K-1 500, és 5000 méteren, valamint egy új összetételű női négyesben is.



“Dóra kisebb sérülésen van túl, amiből mindenképpen ki akart gyógyulni még az olimpiai felkészülés megkezdése előtt - mondta Hüttner Csaba. - A magyar bajnokságot megelőzően még nem érezte magát túl jó formában, ezért abban maradtam vele, hogy ott nem száll vízre, viszont a világkupán két egyest is indul, valamint beül a fiatalokkal a négyesbe.”



Férfi kajakban ismét összecsaphat K-1 1000 méteren Kopasz Bálint, és a még nála is fiatalabb Varga Ádám, aki a magyar bajnokságon nagy meglepetésre legyőzte a tavalyi év világbajnokát. Csapatunkban ott lesz a 42 esztendős, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán is, aki K-2 1000 méteren ezúttal Kulifai Tamással megy párost, nem indul viszont a legjobb magyar férfi négyes az olimpiai távon.



“A Kuli István, Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor összetételű négyessel a múlt héten részt vettünk egy németországi tesztversenyen, ahol a mieink csak néhány centivel kaptak ki a tavaly világbajnoki címet szerző német egységtől. A világkupán viszont nem lenne kihez mérniük magukat, mert ennek a számnak a legjobbjai nem neveztek a szegedi versenyre, így számukra ez a szezon lezárult. Férfi K-4 500 méteren a magyar bajnokság eredményei alapján inkább két új egységet fogunk kipróbálni” - tette hozzá a szövetségi kapitány.

A női és férfi kenuban viszont minden élversenyzőnk rajthoz áll Szegeden. Balla Virág például az összes számban elrajtol, vagyis egyesben ott lesz 200-, 500-, és 5000 méteren is, párosban pedig Devecseriné Takács Kincsővel C-2 200, és 500 méteren versenyez majd, ebben a két számban ők egyaránt ezüstérmet szereztek a tavalyi vb-n.

Férfi kenuban kipróbálhatja magát a nemzetközi mezőnyben a szezon meglepetés párosa, vagyis az Adolf Balázs, Fejes Dániel-duó. A két jobbos kenus itthon hétszer tudott nyerni C-2 1000 méteren, most kiderülhet, hogy jövő tavasszal lesz-e esélyük az olimpiai kvalifikációra.

A férfi K-1 1000 méterhez hasonlóan kenu ezer egyesben is kialakulhat egy komolyabb háziverseny Bodonyi András, és Kiss Balázs között. A DVTK kenusa júliusig nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a dunaújvárosi Kiss Balázs viszont nyerni tudott a magyar bajnokságon. Bármelyikük is végez most előrébb, a nemzetközi mezőnyhöz mért sebességük fontos tényező lehet a kvótaszerzés szempontjából.

Képek és forrás: MKKSZ.hu