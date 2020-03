A koronavírus-járvány nem csak a sportnaptárat, hanem az edzésterveket is átírta. A sportolók sorra teszik fel a videókat arról miként tréningeznek otthon. Ha nyitott szemmel járunk, a komoly edzésekről szóló felvételek mellett igazi gyöngyszemekre is rábukkanhatunk.

A wc-papíros kihívást már bemutattuk, mint ahogy azt is, mire jó a liszt edzés közben. Ezúttal az úszóknak és a kajak-kenusoknak adunk néhány tippet.



Az egyik izraeli lap tette közzé azt a videót, amin úszójuk egy masszázságyon fekve tökéletesíti a technikáját. Nem elég, hogy a karmunkát gyakorolta, még a tökéletes légzéstechnikára is figyelt egy lavór segítségével.



Csak halkan jegyzem meg, arra nagyon kíváncsi lennék, vajon miként gyakorolja a bukófordulókat.