Szeghalmi Károly megannyi olimpiai és világbajnoki aranyéremben benne volt, amíg a kajak-kenu válogatott mellett dolgozott hajóépítő mesterként, ám most neki van szüksége segítségre. A combnyak-ízületei elkoptak, menni is alig tud, miközben dolgoznia kéne. A műtéti költség összegyűjtésében szeretnénk támogatni Karcsi bácsit.

„Több, mint ötven éve tevékenykedek hajóépítőként, a mai napig dolgozom, pedig már nagyon nehezen mozgok – kezdi Szeghalmi Károly, aki a hetvenes-nyolcvanas években, 16 esztendeig dolgozott a válogatott mellett, többek között Wichmann Tamás világbajnoki, illetve a kajaknégyes 1988-as, olimpiai győzelmében is benne volt óriási szakértelmével. – Az Izzóban kezdtem, de mindig egyszerre több helyen dolgoztam, akár két-három helyen is, összesen napi tíz-tizenkét órákat, egész egyszerűen megöregedtem, elfogytam, elkoptam.”

Karcsi bácsinak már volt több műtétje, többek között a gerincét is meg kellett operálni nyolc éve, amiből még felépült és folytatta tovább a munkát, amit annyira szeret. Úgy érzi, hogy nagy szükség van arra, amit csinál, hiszen már alig vannak, akik ezt a hivatást választják, a Szokolyán működő műhelye a mai napig tele van munkával és most már fia, Bálint is besegít neki, igyekszik elsajátítani a mesterség minden fortélyát.

„Nem volt könnyű pályám, sajnos volt egy időszak, amikor a kluboktól kirugdalták a hajóépítőket, mondván, nincs rájuk szükség, ezért ötven körül kellett átmennem magánzóba és kialakítani a saját műhelyemet. Csodaszép helyen vagyunk, Szokolya a Királyréthez közel található, a Börzsöny lábánál, sajnos a Dunától már messzebb, de azért így is megtalálnak azok, akik fahajót szeretnének, most már tényleg alig vagyunk hajóépítők a szakmában, pedig szükség van arra, hogy a régi hajókat karban tartsák. Minden nehézség ellenére derűs és bizakodó vagyok, még akkor is, ha egy doktornő nemrég egy vizsgálatnál megállapította, hogy mindenem el van kopva. Hetvenegy éves múltam, jó lenne újra mozogni, és sajnos erre a problémára nincs más terápia vagy gyógymód, csak a protézisműtét.”

Február 4-6. között adományozási akciót tartunk Karcsi bácsi számára. Futásra hívunk mindenkit!

MAGÁNSZEMÉLYEK az alábbi módon tudnak segíteni:

Ha február 4-6. között bármilyen távot megtesztek gyalogolva, evezve, kerékpáron, futva, túrázva és azt e-mailben igazoljátok (lilla.banki@kolonicsalapitvany.hu), akkor egy oklevelet kaptok, ezzel egy időben a Kolonics György alapítvány számlaszámára tudtok utalni és részt venni a közös gyűjtésben.

Bankszámlaszám: 12100011-10241521

Közlemény: Szeghalmi Károly gyógykezelése

KLUBOK pedig úgy tudnak segíteni, hogy ha február 4-6. közötti időszakban közös futáson vesztek részt és minél több tag futását igazoljátok (lilla.banki@kolonicsalapitvany.hu) e-mailen, akkor minden egyes futó minden egyes megtett kilométere után a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Kolonics György Alapítvány is ad 10-10 forintot a gyógykezelésre.

Jegyezzétek fel a dátumot, futásra fel, segítsünk együtt Karcsi bácsinak!

