A csütörtök délelőtti program a négy 500 méter egyes számmal ért véget. Csipes, a Honvéd kétszeres olimpiai bajnok kajakosa, aki ebben a számban Tokióban ezüstérmes volt, favoritnak számít K-1 500-on, s ennek megfelelő volt a bemutatkozása is. A 34 éves versenyző ugyan nem kapta el túl jól a rajtot, de aztán néhány erőteljesebb húzással gyorsan az élre állt, és ezt a pozíciót különösebb erőlködés nélkül végig megtartotta. Ebben a számban csak az első hely ért finálét, úgyhogy Csipes - aki a délutáni programban párosban is elkezdi szereplését klubtársával, Gazsó Alida Dórával - már készülhet a szombati döntőre.

A férfiak hasonló számában Varga Ádámnak - aki Csipeshez hasonlóan ezüstérmes volt Tokióban, de most nem 1000 méteren, hanem 500-on versenyez, ráadásul címvédőként - ugyancsak nyernie kellett, hogy kihagyhassa a középfutamot. Ő is hamar az élre állt, és bár a győzelme nem volt olyan fölényes, mint Csipesé, magabiztosan nyert.

"Fontos volt, hogy egyből továbbjussak, mert így a döntő előtt nem kell még a középfutamra is készülni - nyilatkozott az MTI-nek a KSI 24 éves kajakosa. - Nem sokat tudtam erre a számra készülni, de az ezer és az ötszáz egyes egész közel van egymáshoz és lefelé még könnyebb is lépni. A portugál Fernando Pimentát tartom a legnagyobb ellenfelemnek, nagy csatára számítok."

Varga hozzátette: alapvetően jó fizikai állapotban érzi magát, de nem most van csúcsformában.

"A múlt héten válogató volt és nehéz két hétre kitolni a versenyformát, de remélem, elég lesz a címvédéshez" - mondta. A kenusoknál a Tiszaújvárosiak 24 éves Európa-bajnoka, Bragato Giada nagyot küzdve a második helyet szerezte meg előfutamában, így már készülhet a pénteki döntőre, az olimpikon Fejes Dánielre viszont vár még egy középfutam, miután nem sikerült az első három közé kerülnie, negyedik lett közvetlenül a világbajnoki címvédő román Catalin Chirila mögött befutva.



A további program:

később:

200, 500 és 1000 méteres előfutamok 15.00

SUP döntők 16.45

péntek:

200, 500 és 1000 méteres középfutamok 8.30

SUP, 200, 500 és 1000 méteres döntők 14.30

szombat:

para döntők 9.30

200, 500 és 1000 méteres döntők 11.00 és 16.00

SUP döntők 13.00 és 15.00

vasárnap:

para döntők 9.30

200, 500 és 1000 méteres döntők 11.00

5000 méteres döntők 14.30

(Fotó: MTI/ Kovács Tamás)