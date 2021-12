SUP világkupaversenyt rendez jövőre Magyarország.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján olvasható szerdai közlemény szerint erről a nemzetközi szövetség (ICF) döntött. A szakágban a következő évben Lengyelország ad majd otthont a világbajnokságnak, a három vk-futam egyike pedig Budapesten lesz. Az MKKSZ emlékeztetett, hogy az ICF Rómában tartott tisztújító kongresszusán a világbajnok Horváth Noémit a SUP-bizottság elnökének választották, aki elmondta, az idei balatonfüredi világbajnokság annyira sikeres volt, hogy a 2022-es lengyelországi vb szervezői már jelezték, "több elemet is szeretnének átvenni a magyar rendezésből".

"Nagyon örülök, hogy a világbajnokság ilyen jó visszajelzéseket kapott. Ez a verseny egy komoly üzenet is volt, hogy a SUP milyen rendkívüli fejlődésen ment keresztül, és ebben nekünk, magyaroknak is komoly szerepünk van" - idézte az MKKSZ honlapja Horváth Noémit.

A SUP-vb-t jövőre Gdyniában rendezik, az első vk-futamot Svájcban, a másodikat Magyarországon tartják, a harmadik helyszíne még kérdéses.

Borítókép/Fotók: kajakkenusport.hu