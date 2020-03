Kedden lezajlottak a első koronavírus-tesztek, mintavételre a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) egészségügyi központjában, a Life-Like-ban jelentek meg a múlt hétvégén melegvízi edzőtáborokból hazatérők. A laboreredmények alapján szerencsére senki sem fertőzött, így a vizsgáltak beköltözhetnek az edzőtáborokba, ahol vesztegzár alá kerülnek.

Az MKKSZ Latorca utcai székházában a kialakult járványügyi helyzet miatt hétfő óta csak ügyeleti rendben zajlik a munka, a szövetség dolgozóinak nagy része feladatait otthonról végzi.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke kialakított egy kis operatív csapatot, amelynek rajta kívül tagja Kubina Ádám főtitkár, Boros Gergely szakmai igazgató, Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány, valamint Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató. Ez a csapat minden reggel megbeszélést tart, döntéseket hoz a napi aktualitásokról, valamint éjjel-nappal elérhető telefonon.

A legfontosabb feladat a külföldön edzőtáborozó versenyzők hazatérésének megszervezése volt. Az utolsó csoportok ma délután, illetve holnap hajnalban érkeznek meg Dél-Afrikából. A versenyzők hazaútjának szervezése mellett folyamatosan zajlott az itthoni edzéslehetőségek kialakítása az egészségügyi kockázatok minimalizálásával. A múlt hétvégén külföldről érkezők kedden mindannyian részt vettek azon a koronavírus-teszten, amelyet a felkért labor munkatársai az MKKSZ Latorca utcai egészségügyi központjában végeztek el. Az eddig vizsgáltak közül szerencsére mindenki egészséges, így a válogatott versenyzők karantén alá helyezett edzőtáborokban folytathatják a felkészülést.

“Az MKKSZ operatív csoportja a héten kiürítette a csepeli Kolonics György Vízisport Központot, majd az egész létesítményt fertőtlenítettük – mondta Schmidt Gábor, a szövetség elnöke. – Itt 10 felnőtt válogatott kerettag edzőtáborozhat, külön szobákban elhelyezve. A központ fitness-termébe kizárólag a versenyzők és edzőik mehetnek be, és az is megoldott, hogy a csapat tagjai az étteremben se találkozzanak olyanokkal, akikre nem vonatkozik vesztegzár. A vízitelepre kizárólag az léphet be, akinek van negatív koronavírus-tesztje.”

Hasonló intézkedéseket vezetnek be a dunavarsányi, szegedi, valamint szolnoki központokban is, így minden feltétel adott ahhoz, hogy a melegvízi edzőtáborokból hazatért sportolók zavartalan körülmények között folytassák a munkát.

“Folyamatosan zajlanak további koronavírus-tesztek is – mondta Hüttner Csaba, felnőtt szövetségi kapitány – Napokon belül megvizsgáltatjuk azokat a versenyzőket és edzőket, akik a héten érkeztek, illetve érkeznek haza, természetesen ők is csak az első negatív lelet után mehetnek edzőtáborba. Később a válogatott keret minden tagjánál csináltatunk második vizsgálatot is, mert két negatív eredmény alapján szinte teljesen kizárható a fertőzöttség.”

Csütörtökön döntés született arról is, hogy az MKKSZ a válogatóversenyek kivételével az összes eseményét törölte május 31-ig. Ezzel eldőlt, hogy felnőtt, utánpótlás és parakenu felkészülési programok, valamint a válogatók menetrendje változni fog. A szövetségi kapitányok megkezdik az egyeztetést az érintett edzőkkel, és a versenysport bizottság vezetőjével a tervezett módosításokról.

“A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) szerdán jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt változtat a nemzetközi versenynaptáron, így változik az olimpiai kvalifikáció menete is. Jelenleg az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) álláspontját várjuk a kontinentális versenyekre vonatkozóan. Ha megkapjuk, akkor már pontos terveket tudunk kidolgozni a hazai válogatókkal kapcsolatban – tette hozzá Hüttner Csaba.

Forrás: kajakkenusport.hu