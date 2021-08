Hétfőn elkezdődnek a gyorsasági kajak-kenu küzdelmei a tokiói olimpián, a magyar válogatott 17 versenyzővel és több éremesélyes egységgel száll vízre a Sea Forest Kajak-kenu Pályán.

Az országot hat-hat férfi, illetve női kajakos, valamint három női és két férfi kenus képviseli. A sportág programját illetően Rióhoz képest több jelentős változás is történt a nemek egyenlőségének jegyében: bár maradt a 12 szám, ezek eloszlása alaposan módosult, és ugyanannyi nő indulhat, mint férfi.



A férfiaknál a három kenus számból kettő, az öt kajakosból pedig négy lett - ráadásul a kajak négyesek most már nem 1000 méteren, hanem 500-on mérik majd össze a tudásukat -, míg a nők az eddigi négy helyett hat versenyben szállhatnak vízre az érmekért, miután Tokióban két számmal debütál a női kenu.



Fontos változás még, hogy egyesben és kajak párosban a korábbi egy helyett két egység is képviselhet egy országot az olimpiai versenyben, ez további éremszerzési esélyt kínál Magyarországnak, leginkább női kajakban.









A magyar küldöttség több számban is dobogóra pályázik - Hüttner Csaba szövetségi kapitány megfogalmazása szerint ugyanakkor győzni nagyon nehéz lesz -, a szakvezetés célkitűzése hat érem, közte "minél több arany".



A kajakos Kozák Danuta ugyanúgy három számban indul, mint öt éve, amikor sikerült tripláznia, egyesben - amelyben kétszeres címvédő -, párosban és a négyes tagjaként is rajthoz áll, és ha megint sikerülne három aranyérmet begyűjtenie, az olimpiai bajnoki címek számát tekintve a nyolc elsőséggel minden idők legeredményesebb magyar sportolójává válna.



A küldetés nem tűnik lehetetlennek, de a Ferencváros sportolójára rendkívül kemény ellenfelek várnak, egyesben többek között Csipes Tamara, az új-zélandi Lisa Carrington és a friss Európa-bajnok dán Emma Jörgensen, párosban pedig - melyben ezúttal Bodonyi Dórával indul - a másik magyar egységen kívül ugyancsak az új-zélandiak, valamint a fehéroroszok lehetnek a legnagyobb riválisok. Négyesben az előző két olimpián Magyarország nyerte az aranyérmet, és a mostani kvartettnek sem lehet más a célja, mint a győzelem.



A magyarok női és férfi K-1 200 méteren is beleszólhatnak a dobogós helyek sorsába, és hosszú idő után férfi kajak egyes 1000 méteren is éremesélyesként szállnak vízre a világbajnoki és Európa-bajnoki címvédő Kopasz Bálintnak és a hazai válogatón őt legyőző Varga Ádámnak köszönhetően.

Ebben a számban a magyarok legutóbb az 1968-as mexikóvárosi játékokon örülhettek győzelemnek Hesz Mihály révén, de érmet is 1976-ban szereztek legutóbb, akkor Csapó Géza második lett. Az olimpiai újonc Varga Béke Kornéllal párosban is a dobogót veszi célba ugyanúgy, ahogy a Balla Virág, Takács Kincső kenupáros 500 méteren.



A magyar kajakosok és kenusok eddig 25 arany-, 29 ezüst- és 26 bronzérmet szereztek az ötkarikás játékokon.



A legeredményesebb versenyző a negyedik olimpiáján szereplő Kozák Danuta, aki öt aranyérmet nyert a korábbi játékokon és van egy ezüstje is. Legutóbb, Rio de Janeiróban három aranyérmet gyűjtött a sportág: győzött a női kajaknégyes, valamint a Szabó Gabriella, Kozák kajakos duó és Kozák egyesben, egyformán 500 méteren.



A tokiói magyar csapat:



férfiak:

K-1 200 m: Tótka Sándor, Csizmadia Kolos

K-1 1000 m: Varga Ádám, Kopasz Bálint

K-2 1000 m: Béke Kornél, Varga; Nádas Bence, Kopasz

K-4 500 m: Béke, Nádas, Csizmadia, Tótka

C-1 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel

C-2 1000 m: Adolf, Fejes



nők:

K-1 200 m: Lucz Dóra, Kárász Anna

K-1 500 m: Kozák Danuta, Csipes Tamara

K-2 500 m: Kozák, Bodonyi Dóra; Csipes, Medveczky Erika

K-4 500 m: Kárász, Kozák, Csipes, Bodonyi

C-1 200 m: Takács Kincső, Horányi Dóra

C-2 500 m: Balla Virág, Takács

