Több magyar futamgyőzelem is született a szegedi kajak-kenu világkupa pénteki nyitónapjának délelőttjén, a paraversenyek döntőiben pedig két hazai éremnek tapsolhatott a közönség.

Az első versenynap első felében hat olimpiai és öt nem olimpiai szám előfutamait bonyolították le a Maty-éren, ahol az egyre erősödő ellenszéllel is meg kellett küzdeniük a sportolóknak.



Ami az ötkarikás programban szereplő számokat illeti, férfi K-1 1000 méteren mindkét magyar, a világbajnoki címvédő Kopas z Bálint és az augusztusi országos bajnokságon őt legyőző Varga Ádám is első lett saját futamában, míg a harmadik előfutamot a 2018-as vb-győztes portugál Fernando Pimenta nyerte. Mindhárman készülhetnek a szombati fináléra.





Férfi K-1 200 méteren Apagyi Levente és Csizmadia Kolos is győzelemmel debütált, de nekik még a középfutamban is bizonyítaniuk kell, akárcsak a nők hasonló számában érdekelt Lucz Annának (2. hely) és Kiss Blankának (2.). Az egyformán 17 éves Gönczöl Laura és Opavszky Réka a koronavírusos Balla Virág, valamint az ugyancsak visszaléptetett Devecseriné Takács Kincső helyére ugrott be C-1 200 méteren, előbbi harmadikként, utóbbi pedig hatodikként ért célba első pályáján, ők is a középfutamban folytatják.





Férfi C-1 1000 méteren sem Bodonyi Andrásnak (2.), sem Kiss Balázsnak (3.) nem sikerült megszereznie az egyenes ági döntőbe jutást jelentő első helyet, délután így ők is "pótvizsgáznak". Ugyanígy járt női K-2 500-on a Bodonyi Dóra, Kőhalmi Emese (2.) és a Szellák Szabina, Zupkó Vanda (5.) duó.



Az ötkarikás műsorban nem szereplő számok közül női K-1 1000 méteren remek győzelemmel mutatkozott be a felnőtt mezőnyben az UTE ifjúsági olimpiai és világbajnoka, Rendessy Eszter, és a másik magyar, Csikós Zsóka is bekerült a szombati döntőbe a harmadik helyével.



Ugyancsak nagyszerűen versenyzett férfi K-2 500-on a Noé Bálint, Koleszár Mátyás és a Balogh Gergely, Szendy Maximilián duó, mindkettő a leggyorsabbnak bizonyult a futamában, és jutalmul már készülhet a fináléra. Ugyanez, mármint az egyenes ági továbbjutás nem sikerült Kisbán Zsófiának (4.) és Bragato Giadának (3.) C-1 500-on, valamint a Zombori Dominik, Szőke Attila (4.) és a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (5.) kenupárosnak szintén 500-on. Kajak egyes fél kilométeren Kopasz másodikként, Birkás Balázs pedig negyedikként ért célba, de ebben a számban az első hely is csupán a középfutamos folytatásra volt elég.





A para szakágban már a nyitónapon is rendeztek, illetve rendeznek döntőket, a délelőttiekben magyar éremszerzéseket is láthatott a közönség. Molnárné Tóth Julianna a VL3-as kategóriában másodikként ért célba, míg Juhász Tamás a VL2-es versenyben harmadik lett 200 méteren.



A gyorsasági és a para szakágban idén ez az egyetlen felnőtt nemzetközi verseny, 33 ország több mint 400 sportolója vesz részt rajta.



A járványügyi szabályok és korlátozások ellenére, illetve azok szigorú betartása mellett szurkolók is lehetnek a Maty-éren, de akik nem tudnak a helyszínen drukkolni, azok minden futamot követhetnek a rendezvény hivatalos honlapján. Szombaton és vasárnap délelőtt a döntőket az M4 Sport is élőben közvetíti.

A vk további programja:



később:

középfutamok 14.00

elő- és középfutamok 15.15

paraverseny, döntők 15.00 és 17.20



szombat:

középfutamok 9.15

döntők 11.33

középfutamok 14.30

előfutamok 15.25

paraverseny, döntők 9.55, 11.00, 15.45 és 16.50



vasárnap:

középfutamok 9.30

döntők 10.33

Képek: kajakkenusport.hu