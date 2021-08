Tótka Sándor olimpiai bajnok nemcsak hihetelenül tehetséges, de nagyon szimpatikus fiatalember. Ahogy azt megírtuk ma hajnalban olimpiai aranyat nyert a kajak 200 méteres versenyszámában. De lokálpatriótizmusa is tiszteletet érdemel. Nos, ezért is jó az olimpia. Hírekbe kerülnek városok, települések és közösségként is megéljük az olimpiai sikereket. Hajrá Gyomaendrőd!



Az Újságmúzeum jóvoltából százezrekhez jutott el az olimpiai bajnok kötődése. Írásukat változtatás nélkül közöljük.



Kevesen tudják, a pandémia csúcsidőszakában bérelt egy vízparti telket Gyomaendrődön a feleségével és ott, a Hármas-Körösben edzett magányosan. Hazatért. Mert minden oda köti. Alföldi gyerek. Akaratos. És soha nem felejtette el, hogy honnan jött. A kacskaringós Hármas-Körösben kezdett komolyan kajakozni tízévesen. Aztán a sport Pestre hozta, de a szíve Gyomaendrődön maradt.



Nem is olyan rég egy nyílvesszőt is festetett a kajakjára. Azt a nyílvesszőt, amely Gyomaendrőd címerében is szerepel.

A többit tudjuk.

Tótka Sándor ma hajnalban olimpiai bajnok lett kajak egyes 200 méteren.





Gyomaendrőd címere, az egyre híresebb nyílvesszővel

Miközben irtózatos erővel hajtott, biztosan eszébe jutott az imádott városa is, a gyerekkor és az a pillanat, amikor eldöntötte, a tánc helyett a kajakot választja. Ma hajnal óta az író Határ Győző, a színész Kállai Ferenc és a nyomdász Kner Izidor után lett egy újabb legendája a városnak. Tótka Sándor egy alkalommal azt is elmondta, mit jelent neki Gyomaendrőd: „Zöld káprázat, hömpölygő Hármas-Körös, sok holtág. Utolérhetetlen, varázslatos, vízi mennyország! Győztes kajakomnak Te adsz naponta herkulesi erőt. Ezért is imádlak, szeretlek, kedves Gyomaendrőd!”

Legyen kint az egész város, mikor Sanyi hazatér!

