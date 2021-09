Remekül kezdték a koppenhágai kajak-kenu világbajnokságot a magyar versenyzők: a délelőtt első felében vízre szállt három egység mindegyike olyan helyen végzett az előfutamában, amellyel kihagyhatja a középfutamot, s már készülhet a szombati döntőre.

Elsőként az UTE duóját, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes 200 méteres kajak kettest, Kiss Blankát és Lucz Annát szólították a rajthoz a Bagsvaerd-tavon, s ők az oroszok és a lengyelek mögött célba érkezve megszerezték a harmadik pozíciót, amely még éppen finálés folytatást ért.

"Nagyon izgultam, mert erre a versenyre helyet cseréltünk, most én ülök elöl. Bár a körülmények nem ideálisak, s olyan tipikus első pályás futam volt ez, örülünk, hogy bejutottunk a döntőbe" - értékelt az MTI-nek Kiss.



Az előző, szegedi vb-n ezüstérmes, friss olimpiai ötödik Balla Virág, Takács Kincső kenupárosnak sem okozott gondot a döntőbe jutás kiharcolása 500 méteren, végig kontrollálták az előfutamot, amelyet meg is nyertek, s mint a parton elmondták, még maradt is bennük.

"A futamunkból hiányzott a kínai egység és a kanadaiak sem a legerősebb párosukat szerepeltetik most, így egy higgadt, erős ötszáz métert jöttünk. Mindketten úgy éreztük, hogy ebből még tudnánk indítani, ezért remélem, hogy ha ezt beépítjük, a döntőben még jobb pályát tudunk majd menni" - mondta Balla Virág, aki társához hasonlóan a győri klub kenusa.

Férfi K-1 1000 méteren csak a futamgyőzelem ért egyből döntőt, de a magyar tábornak nem volt izgulnivalója, a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Kopasz Bálint ugyanis utcahosszal nyerte a versenyét. Igazi riválisa nem akadt, ő pedig a saját tempójában haladva fölényes győzelmet aratott.

"Ezt bemelegítésnek szántam, körülbelül nyolcvan százalékos erősségű pályát jöttem. Arra jó volt, hogy bemelegítsek a délutáni versenyre, amikor majd a négyessel szállunk vízre. Elég nyomott az idő, magas a páratartalom, ráadásul szembeszél van, amit én nem szeretek, de jó formában érzem magam" - nyilatkozott Kopasz Bálint, aki összesen három számban indul a dán fővárosban.

A nap folyamán még további nyolc magyar egység kezdi meg szereplését a világbajnokságon.

Borítókép: Facebook.com/ MKKSZ