A program a kajak négyesek előfutamaival és két merőben eltérő magyar sikerrel indult.



A nőknél Fojt Sára, Pupp Noémi, Gazsó Alida Dóra és Csipes Tamara hajója a gyengébb rajt után remekül "kapott lábra", féltávnál már a második volt, majd a célba tisztán elsőként érkezett. A férfiaknál Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence és Tótka Sándor ezzel szemben nagyon jól rajtolt és szinte végig vezetett, a cél előtt azonban mégis izgulni kellett, mert hirtelen besűrűsödött a mezőny. Ezzel együtt a magyarok megnyerték a futamot, de a második ukrán, illetve a harmadik olasz egységet csupán három, illetve öt századmásodperccel előzték meg. Mindkét számban az első három hely ért egyenes ági döntőbe jutást, a nőknél csütörtökön, a férfiaknál pénteken rendezik a finálét.



A kenu ketteseknél ugyancsak az első három között kellett beérkezni a döntős folytatáshoz. A tavaly világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka duónak ez nem is okozott gondot, futamgyőzelemmel melegített a másnapi éremcsatára, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kettős azonban délután "pótvizsgára" kényszerül. A régi-új egység - Hajdu a szezon első felét betegség miatt kihagyta, így Fekete Korisánszky Dáviddal nyert májusban világkupát Szegeden, később azonban utóbbi versenyző megsérült, így ismét a múlt heti válogatón visszatért Hajdu került a hajóba - jól kezdett, de a hajrát nem bírta annyira, mint a riválisok, s 15 századdal lemaradva a harmadik helyről negyedik lett.



A kajak párosoknál Gazsó és Csipes - másfél órával a négyes előfutama után - egy harmadik hellyel mutatkozott be. A rajtnál kissé beragadtak, utána pedig nagyot küzdöttek és a hajrájuknak köszönhetően csípték el a továbbjutó pozíciót a világ- és Európa-bajnoki címvédő lengyel, valamint a dán egység mögött.



A délelőtt folyamán a férfiak hasonló száma volt az egyetlen, amelyben csak a győztes spórolhatta meg magának a középfutamot. A tavaly 1000 méteren U23-as világbajnok Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás páros nagyszerűen kezdett, sokáig vezetett is, de végül a második helyre szorult a szerbek mögé, így délután is vízre száll.



A Kryspinowi pálya adottságai miatt a versenyen - amely Európa-bajnokságnak számít - csak 200 és 500 méteres számokat rendeznek. A döntőkre csütörtökön, pénteken és szombaton kerül sor.







később:

középfutamok:

férfi C-2 500 m (Hajdu Jonatán, Fekete Ádám) 16.00

férfi K-2 500 m (Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás) 16.46