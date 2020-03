A kialakult járványügyi helyzet miatt a válogatott minden Európában edzőtáborozó tagját hazahozta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szombat éjszaka. Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint az egész csapat egészséges, és nagyon együttműködő. Kedden minden versenyző átesik egy koronavírus-teszten, aztán hermetikusan elzárt itthoni edzőtáborokban folytatják a felkészülést.

A pótkvalifikációra készülő férfi kajakos csapat Sevillában edzőtáborozott. A dél-spanyolországi városban még nem jelent meg a betegség, a szövetségi kapitány és Boros Gergely szakmai igazgató ennek ellenére órák alatt megszervezte, hogy a társaság idő előtt hazajöjjön.

“Azért kellett hazahozni mindenkit, mert félő volt, hogy ott ragadnak, vagy hogy később nem tudjuk elhozni onnan a hajókat – mesélte Hüttner Csaba. – Mindenki láthatta, hogy a spanyol helyzet folyamatosan romlik, naponta több ezer új beteget regisztrálnak az országban, ezért döntöttük el csütörtökön, hogy intézkedünk, amilyen gyorsan csak lehet.”



A szakmai csapatnak Sevillából több mint 60 ember gyors és biztonságos hazajutását kellett órák alatt megszervezni. A versenyzők végül szombaton délután indultak el, és éjszaka mindenki biztonságosan, és egészségesen landolt Budapesten.

“Gyorsan kerítettünk buszt, ami Malagába vitte a versenyzőket, ahonnan a Wizzair segítségével jutottak haza. A légitársaság nagyon segítőkész volt, nagyobb repülőgépet küldtek, és a helyek lefoglalásához is asszisztáltak, nem nyitották meg addig az online felületet, amíg be nem foglaltuk minden versenyzőnknek a helyeket. A segítségüket ezúttal is köszönöm” – tette hozzá a szövetségi kapitány.



Nemcsak Spanyolországból jöttek haza idő előtt a magyar versenyzők. Hüvös Viktor tanítványai is napokkal előbb hazatértek Portugáliából. Nekik egyszerűbb útjuk volt, csak át kellett foglalni a jegyüket egy szombati portói járatra.

“A két csoport fél óra különbséggel landolt Ferihegyen. A versenyzők rendkívül fegyelmezetten, és profin kezelik a helyzetet, ha mindenki így cselekedne, akkor nagyon hamar túl lehetnénk ezen a járványon. Senki sem ment haza a idősebb hozzátartozóihoz, kedden mindenkin, aki külföldön volt, csináltatunk tesztet, aztán aki negatív lesz, az edzőtáborba vonul Szolnokra, Dunavarsányba, vagy Szegedre. Ezeken a helyeken karantént alakítunk ki, és minden feltételt biztosítunk a zavartalan felkészüléshez” – mondta a szakvezető.



Az elmúlt héten az edzőtáborokban elkezdődtek a csapathajós próbák. Kajak párosban ígéretesnek tűnik a Kammerer Zoltán, Dombvári Bence duó, bár utóbbi versenyző Noé Zsomborral is összeülhet. Idén is együtt versenyez majd Németh Viktor és Koleszár Mátyás, Bogár Gábor Erdőssy Csabával ülne össze, de a kapitány szerint jól mozog együtt Béke Kornél is Kulifai Tamás is. Hüvös Viktorék pedig a lehetséges négyeseket tesztelték az elmúlt napokban, és kiderült, hogy Molnár Péternek ismét lehet helye az egységben.

“Nem látjuk előre, hogy mennyit fog változni a nemzetközi versenynaptár, de a munkát folytatjuk, készülünk keményen, és alkalmazkodni fogunk az esetleges változásokhoz. Az olimpia még messze van, bízom benne, hogy addigra sikerül úrrá lenni ezen a járványon, és lehet egy emlékezetes verseny Tokióban” – tette hozzá Hüttner Csaba.

Forrás: kajakkenusport.hu