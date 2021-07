Ünnepélyes csapatbemutató keretében köszöntötte hétfőn a tokiói olimpiára és paralimpiára utazó 24 sportolóját a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ).

Az eseményen Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke felidézte: 2019-ben nem gondolták volna, hogy 2020 nyarán nem lobban fel a láng a japán fővárosban, de aztán tavaly tavasszal minden megváltozott.

"Voltak olyan hetek-hónapok, amikor abban sem voltunk biztosak, hogy megrendezik egyáltalán a játékokat. Most azonban már biztos, hogy augusztus 2-án megkezdődnek a gyorsasági versenyek Tokióban, előtte pedig a szlalomban" - mondta.



A szövetség idén 80 éves, az elnök pedig felidézte a korábbi nagy sikereket, az 1952-es helsinki játékokat, amely az első ötkarikás érmeket hozta, majd az első aranyat, amely 1956-ban Fábián László és Urányi János nevéhez fűződött.



"Az elmúlt 80 évben éppen 80 olimpiai érmet szereztünk, nagyon sok fantasztikus pillanat részesei lehettünk, s ezek közül sok már az itt ülők nevéhez fűződött" - utalt Schmidt Gábor az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutára, vagy a Rióban ugyancsak aranyérmes Csipes Tamarára, akik most is csapattagok. Rajtuk kívül még Kopasz Bálint, Tótka Sándor, Varga Katalin és Rozbora András nem olimpiai, illetve paralimpiai újonc.

Miután Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára is köszöntötte a sportolókat, kiemelve az MKKSZ példaértékű támogatását, Boros Gergely, a szövetség szakmai igazgatója beszélt a válogatottról.



"A szokványoshoz képest kicsit más utat járt be mindenki, hogy ott lehessen Tokióban, de örömteli, hogy 24 fővel tudjuk majd képviselni az országot. A csapat éremerős, szerintem a hat dobogós helyezés reális elvárás, bízom benne, hogy ezek közül minél több lesz a legfényesebb medál" - fogalmazott, kiemelve, hogy az esélyeket növeli a tény, mely szerint idén először egyesben és párosban már két egység indítható nemzetenként.



Boros Gergely hozzátette: a sportolók jó állapotban vannak, mindenkit beoltottak a koronavírus ellen, három hét múlva pedig útra kelnek az akklimatizációs edzőtáborba, Takamacuba.



Storcz Botond szakágvezető bemutatta a megjelenteknek Schmid Juliát, aki szlalom kajak-kenuban indul majd Tokióban. Mint mondta, a versenyző már éppen úton van Japánba, és a célja a tisztes helytállás lesz.

Hüttner Csaba, a gyorsasági válogatott szövetségi kapitánya azt emelte ki, hogy a magyarok minden versenyszámban ott lesznek az olimpiai versenyekben, s ez óriási dolog.



A szakember egyben megerősítette az MTI értesülését, mely szerint a férfi kajaknégyes összeállításában változás történt, Kopasz Bálint helyére Béke Kornél került, s még kísérleteznek a Nádas, Kopasz párossal is.

"Hangsúlyozom ugyanakkor: nem biztos, hogy ez a végleges állapot, de tény, hogy most a Béke, Nádas, Csizmadia Kolos, Tótka Sándor négyessel próbálkozunk. Bálint esetében abszolút az egyes szereplés élvez prioritást" - mondta.



A szakember szerint ez sok szempontból egy "extrém" olimpia lesz, és szerinte azon fog múlni a siker, hogy ki tud jobban alkalmazkodni a körülményekhez.

"Egyetértek azzal, hogy sok érem van ebben a csapatban, de szerintem aranyat nyerni nagyon nehéz lesz, hiszen nagyon erős ellenfeleink lesznek" - tette hozzá.

A gyorsasági csapat július 25-én indul útnak Japánba.

Az augusztus 24-én kezdődő paralimpián hat versenyző képviseli majd az országot, Weisz Róbert szakágvezető azt mondta, reménykednek az éremszerzésben.

A Tokióban induló magyar csapat:



gyorsasági kajak-kenu:

férfiak:



K-1 200 m: Tótka Sándor, Csizmadia Kolos

K-1 1000 m: Varga Ádám, Kopasz Bálint

K-2 1000 m: Béke Kornél, Varga; Nádas Bence, Kopasz?

K-4 500 m: Béke, Nádas, Csizmadia, Tótka?

C-1 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel

C-2 1000 m: Adolf, Fejes

nők:

K-1 200 m: Lucz Dóra, Kárász Anna

K-1 500 m: Kozák Danuta, Csipes Tamara

K-2 500 m: Kozák, Bodonyi Dóra; Csipes, Medveczky Erika

K-4 500 m: Kárász, Kozák, Csipes, Bodonyi

C-1 200 m: Takács Kincső, Horányi Dóra

C-2 500 m: Balla Virág, Takács

szlalom kajak-kenu:

Schmid Julia (női kenu)

paralimpia:

Pulai Erika (KL1)

Varga Katalin (KL2)

Kiss Péter (KL1)

Rozbora András (KL2)

Kiss Erik (KL3)

Juhász Tamás (VL2, KL1)

Borítókép: Facebook.com/ MKKSZ